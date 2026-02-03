Renfe suspende trenes Alvia en Cádiz y Málaga y varios media distancia por la borrasca
Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación
'Leonardo' activa la alerta roja en las comarcas de Grazalema, Ronda y Estrecho, con los ríos al límite
El servicio de varios trenes Alvia en las provincias de Cádiz y Málaga, así como los de media distancia en Cádiz, Málaga, Sevilla y Jaén han sido suspendidos mañana ante el aviso de abundantes lluvias y viento intenso en Andalucía, ha informado en una nota el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La medida afecta a los trenes Alvia Algeciras-Málaga (con salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 14.40) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14.45 y de Antequera a las 14.00), que quedarán suprimidos sin posibilidad de prestarse por autobús debido al estado de las carreteras, y además a los Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona, suprimidos en el trayecto Cádiz-Córdoba.
Entre los servicios afectados figuran los trenes de media distancia Algeciras-Antequera AV, que serán suspendidos, sin medios alternativos por la situación de las carreteras, y los dos primeros de la mañana Sevilla-Málaga, suprimidos para permitir la exploración del estado de la infraestructura.
Los viajeros del trayecto Sevilla-Málaga se encaminarán en trenes Avant y los de estaciones intermedias se dirigirán a las siguientes circulaciones. Además, el servicio del tren Osuna-Sevilla de las 6.21 horas se prestará por autobús mientras el estado de las carreteras lo permitan. De los trenes de media distancia Cádiz-Jaén los primeros de la mañana están suprimidos para la exploración del estado de la vía y los viajeros se encaminarán a las siguientes circulaciones, mientras que la conexión entre Córdoba y Jaén continúa prestándose por carretera debido a las limitaciones de velocidad establecidas en la infraestructura.
Además están suprimidos trenes de proximidad de Córdoba. Según la nota, Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.