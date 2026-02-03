Andalucía sigue estando en alerta por riesgo de inundaciones ante el paso de la borrasca Leonardo: Jerez, de las zonas más afectadas

La borrasca Leonardo trae lluvias durante 48 horas seguidas: en Cádiz se registrarán hasta 250 litros por metro cuadrado

Más de 900 vecinos de Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque, en la provincia de Cádiz, están siendo desalojados de forma preventiva de sus viviendas, ubicadas en zonas que pueden ser inundadas durante las intensas lluvias que se prevén a partir de esta medianoche debido a la borrasca Leonardo.

El Ayuntamiento de Jerez ha informado de que ya están desalojados 150 vecinos, 38 de ellos realojados por el consistorio, y que en las próximas horas se sumarán otros 750 más, por lo que prevé llegar a los 900 a lo largo de la jornada. Los desalojos se realizan por parte de la Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional.

Está previsto que se alcancen en torno a un total de 200 viviendas desalojadas en varias zonas cercanas al río Guadalete como Las Pachecas, Cejos del Inglés, La Ina, Lomopardo, La Greduela, la Mesa del Corral en La Barca, San Isidro del Guadalete, El Rabanito en Guadalcacín, El Portal, El Portalillo, La Corta en la zona de la Venta Las Angulas y se está valorando desalojar en Nueva Jarilla.

El río "se encuentra en alerta roja y se pueden producir inundaciones importantes, incluso inundarse zonas que no se inundaban desde hace 50 años", ha explicado el Ayuntamiento, que ha añadido que por ello para los desalojos "no solo se han tenido en cuenta las últimas inundaciones, sino que se ha ampliado el margen de seguridad.

La UME moviliza 250 militares y 90 vehículos

Unidades del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido este martes de la Base de Morón, en Arahal (Sevilla) para colaborar con los servicios de emergencias de Andalucía ante la llegada de la borrasca Leonardo a esta comunidad.

Según ha informado esta unidad del Ministerio de Defensa en su perfil oficial de X, donde ha compartido imágenes de la movilización de distintos vehículos, la UME trabajará en la contención de balsas mineras, rescate acuático y terrestre en diversos puntos de Andalucía.

En sus redes sociales, el alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández, ha informado de que un centenar de efectivos de este cuerpo militar se han instalado en la localidad, para controlar las balsas de la mina de la localidad. La UME ha establecido su "cuartel general", ha dicho el alcalde, en el pabellón municipal de deportes, desde donde trabajará en distintos puntos de la comarca si fuese necesario.

Fernández ha llamado a la tranquilidad a sus vecinos ante la gran movilización de efectivos militares que han podido ver esta tarde en las calles del pueblo, y ha dicho que el pueblo no tiene riesgo añadido a los del entorno por la borrasca que se avecina.

La movilización de unidades de la UME se produce después de que el comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía haya decidido elevar la situación operativa de 1 a 2 ante las previsiones de un fenómeno meteorológico adverso que va a dejar lluvias intensas y constantes a lo largo de toda la semana.