Las incidencias se han producido en el centro de control de Adif en la Estación de Francia de Barcelona

BarcelonaLas incidencias en el centro de control de Adif han obligado a suspender hasta en dos ocasiones la circulación de trenes de Rodalies de Cataluña este martes por la mañana, agravando las afectaciones del servicio desde el accidente ferroviario mortal en Gelida (Barcelona).

Ambas incidencias se han producido en el centro de control de tráfico de Adif en la Estación de Francia de Barcelona. La primera ha obligado a cortar entre las 07:10 y las 07:15 horas de este martes todo el servicio de Rodalies.

"En el momento en que se cae el centro de control que se sufre esta incidencia, por seguridad los tres se detienen y comienzan a posicionarse en estaciones. A partir de las 07:15 horas ha empezado a recuperarse y de forma progresiva y gradual se van recuperando las circulaciones habituales", ha explicado el portavoz de Renfe en Cataluña , Antonio Carmona, en una atención a los medios desde la Estación de Sants de Barcelona.

Dos incidencias en una hora

Preguntado por si la incidencia es similar a la que el lunes de la semana pasada obligó a suspender el servicio dos veces por incidencia también en el centro de control de tráfico de Adif en la Estació de França, Carmona ha expresado que en sus consecuencias sí, ya que ambas han provocado la detención de todos los trenes.

Pese a ello, una nueva incidencia en el centro de control de tráfico de Adif de la misma estación ha obligado a cortar por segunda vez este martes todo el servicio sobre las 08:08 horas y se ha vuelto a recuperar a las 08:19 horas. Dos cortes que han afectado a los usuarios en plena hora punta de la mañana.

11 tramos se vuelven a cubrir con servicio alternativo por carretera

Rodalies mantiene este martes la misma configuración y oferta que la desplegada durante el lunes, sin nuevas aperturas de líneas tras recuperar el lunes por la mañana la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona) y con 11 tramos que vuelven a cubrirse por carretera mediante servicios alternativos con buses.

Antonio Carmona explicaba que la prioridad de la compañía es "garantizar la movilidad de todos los viajeros", ya sea mediante el transporte por vía ferroviaria o a través del plan alternativo por carretera. Para ello, el dispositivo cuenta con un despliegue de 150 autobuses y 700 informadores distribuidos por todo el territorio para asistir a los usuarios y actualizar la información del estado del servicio en tiempo real, mientras se trabaja para eliminar limitaciones en la red, especialmente en lo relativo a frecuencias.

Afectaciones Madrid-Barcelona

Este lunes, Adif solicitó a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendieran los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

En concreto, se trata de los AVE Madrid Puerta de Atocha - Barcelona Sants que parten a las 20.27 horas y 21.07 horas desde la capital española y los AVE Barcelona Sants - Madrid Puerta de Atocha que salen a las 21.05 horas y 21.15 horas desde la capital catalana, este último solo los domingos.

Al respecto, Carmona aseguró que todos los viajeros afectados han sido informados y se ha procedido a "reubicarlos" en otros convoyes, y que para aquellos que no puedan viajar a última hora, se les buscará una solución para continuar el viaje al día siguiente, ofreciendo las alternativas adecuadas, en sus palabras.