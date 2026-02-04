Buscan a una mujer que cayó a un río en Sayalonga, Málaga

La Guardia Civil busca a una mujer que ha caído a un río en Sayalonga (Málaga) a última hora de esta tarde, en pleno temporal por la borrasca Leonardo

Los vecinos de Jerez, "asustados" y pendientes del agua en las puertas de sus casas: "No hemos visto esto nunca"

Compartir







La Guardia Civil busca a una mujer que ha caído a un río en Sayalonga (Málaga) a última hora de esta tarde, en pleno temporal por la borrasca Leonardo. El aviso lo ha dado otra mujer que le acompañaba, quien alertó de que su compañera había caído al río Turvilla, han informado fuentes de la Guardia Civil.

Las dos mujeres iban paseando, con un perro al menos, cuando una de ellas, de unos 40 años, cayó al río. Su acompañante fue quien avisó a los servicios de emergencia. La mujer está siendo buscada en la zona, río arriba y río abajo. Al parecer, el perro también había caído al agua y ha aparecido después, pero ella no, según fuentes del Consorcio de Bomberos.

En el dispositivo de búsqueda participan Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y voluntarios, entre otros. El suceso se ha producido en una zona complicada, en la que el terreno ha empeorado a causa de las copiosas lluvias, han explicado fuentes municipales.

Este es el primer caso que se conoce en Andalucía de algún desaparecido o fallecido a consecuencia de la borrasca Leonardo, que ha mantenido este miércoles en aviso rojo a varias zonas de Cádiz y Málaga. La zona en la que se ha producido el suceso, en la comarca de la Axarquía, está en aviso amarillo por lluvias.