Zoe Armenteros 04 FEB 2026 - 08:39h.

Una decena de Comunidades Autonómas están en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje: Andalucía en nivel rojo

La borrasca Leonardo provoca el desalojo de más de 3.000 personas en Cádiz, Málaga y Jaén por riesgo de inundaciones

El mal tiempo no da tregua y otra borrasca, Leonardo, la tercera de los últimos meses asola la península. La Aemet avisa a 10 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje. Andalucía se encuentra en alerta nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga). El tráfico ferroviario se ha visto afectado y Renfe ha interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora.

El temporal de nieve también afecta a 73 carreteras y la lluvia provoca el corte de 38 vías secundarias, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT); es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna, en la provincia de León.

Asimismo, están transitables con precaución la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodares (Soria), la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), la A-92 en Puerto de la Mora (Granada); la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila), la AP-51 en Aldeavieja (Ávila); y la AP-61 en El Espinar (Segovia). Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 38 carreteras secundarias, con Cádiz, como la provincia más afectada con hasta 20 vías intransitables por inundaciones y desprendimientos.