Una decena de Comunidades Autonómas están en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje: Andalucía en nivel rojo
La borrasca Leonardo provoca el desalojo de más de 3.000 personas en Cádiz, Málaga y Jaén por riesgo de inundaciones
El mal tiempo no da tregua y otra borrasca, Leonardo, la tercera de los últimos meses asola la península. La Aemet avisa a 10 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje. Andalucía se encuentra en alerta nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga). El tráfico ferroviario se ha visto afectado y Renfe ha interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora.
El temporal de nieve también afecta a 73 carreteras y la lluvia provoca el corte de 38 vías secundarias, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT); es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna, en la provincia de León.
Asimismo, están transitables con precaución la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodares (Soria), la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense), la A-92 en Puerto de la Mora (Granada); la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila), la AP-51 en Aldeavieja (Ávila); y la AP-61 en El Espinar (Segovia). Por otro lado, la lluvia provoca el corte de 38 carreteras secundarias, con Cádiz, como la provincia más afectada con hasta 20 vías intransitables por inundaciones y desprendimientos.
El temporal de nieve afecta en la mañana de este miércoles a un total de 73 carreteras, diez de ellas en la red principal, mientras que otras 38 vías secundarias están cortadas al tráfico a consecuencia de la lluvia, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT). Es obligatorio el uso de cadenas por la nieve en la A-23 en Nueno (Huesca) y está prohibido el acceso a camiones en la A-6 en Manzanal del Puerto y en la AP-66 en Caldas de Luna, en la provincia de León.
Están transitables con precaución:
- la A-1 en Somosierra (Madrid), la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Lodares (Soria)
- la A-52 entre Requejo (Zamora) y A Canda (Ourense)
- la A-92 en Puerto de la Mora (Granada)
- la AP-6 entre Guadarrama (Madrid) y Adanero (Ávila),
- la AP-51 en Aldeavieja (Ávila); y la AP-61 en El Espinar (Segovia)
La lluvia, además provoca el corte de 38 carreteras secundarias. Cádiz es la provincia más afectada con hasta 20 vías intransitables por inundaciones y desprendimientos.
Las aulas permanecerán cerradas este miércoles en toda la provincia de Málaga
La Junta de Andalucía decretó la suspensión de la actividad lectiva este miércoles por la entrada de la borrasca Leonardo. En total son 1.235 centros educativos, colegios e institutos, tanto públicos como privados, que permanecerán cerrados. Cada colegio e instituto decidirá si dar clases online como se hizo durante el coronavirus, pero el poco tiempo de antelación para prepararlas hace que esta posibilidad resulte inviable, según ha publicado el periódico Sur.
El Ayuntamiento de Sevilla informa de todos los cierres preventivos en la ciudad por la borrasca Leonardo
Corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos por la crecida del arroyo Miraflores en Sevilla
La Policía Local de Sevilla mantiene desde primera hora de este miércoles el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida de caudal del arroyo Miraflores por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo.
La UME construye muros de contención exprés en localidades de Sevilla
La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este martes en varios puntos de Andalucía con un contingente de más de 250 militares y 90 vehículos especializados, operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población.
La estación de esquí de Sierra Nevada cierra por el paso de la borrasca Leonardo
La estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, permanecerá cerrada este miércoles por las condiciones meteorológicas "extremadamente adversas" que se esperan por el paso de la borrasca Leonardo. Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado cuatro jornadas.
Las condiciones meteorológicas que se esperan para este miércoles tendrán una "posible afectación sobre el dominio esquiable" y, en paralelo, el servicio coordinación de Emergencias 112 Andalucía "insta a evitar cualquier tipo de desplazamiento no esencial", señala el mensaje en X.
Sin servicio en los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora
La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora. Las intensas lluvias en la zona han provocado la inestabilidad del terreno, según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que ha asegurado que tiene ya "al personal necesario para restablecer la circulación lo antes posible".
Alerta roja en Andalucía y otras nueve comunidades en aviso por lluvia, nieve, viento y oleaje
Diez comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta por lluvias, nevadas, viento, deshielo o/y oleaje, de las cuales Andalucía se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario ante acumulaciones por precipitaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz) y en Ronda (Málaga). Andalucía, además está en alerta naranja por riesgo importante de vientos y temporal marítimo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.
En 12 horas las acumulaciones podrán superar en esas zonas los 150 litros por metro cuadrado. También está en alerta roja el Estrecho en Cádiz, ante la previsión de lluvias de más de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas en el entorno de Algeciras.