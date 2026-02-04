El empinamiento de sus calles y la porosidad de las rocas de las montañas sobre las que se asienta hacen que el agua discurra montaña abajo y se filtre al subsuelo

La borrasca Leonardo en España: ¿Hasta cuándo durarán las lluvias intensas?

Grazalema (Cádiz) ha recogido 390 litros por metro cuadrado entre la medianoche y las 16.30 horas de este miércoles, aproximadamente lo que llueve en Madrid en un año completo.

Además, en los últimos diez días, en Grazalema se han acumulado cerca de 1.300 litros por metro cuadrado, más de lo que llueve en un año en A Coruña, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca Leonardo, que está dejando "precipitaciones fuertes y persistentes" en la zona, empezará a debilitarse este viernes aunque se prevé la llegada de una nueva el próximo sábado. Situado a 900 metros de altura, Grazalema no sufre -a pesar de tener habitualmente muchas lluvias- inundaciones.

El empinamiento de sus calles y la porosidad de las rocas de las montañas sobre las que se asienta hacen que el agua discurra montaña abajo y se filtre al subsuelo.

Pero la intensidad de las lluvias de este miércoles, que se suman a las registradas durante el mes de enero, han hecho que el subsuelo rebose de tal manera que el agua brota por los baldosines del suelo de las casas, las paredes e incluso enchufes y discurra también por diversas calles.