Regreso al túnel nuclear: el Nuevo START expira sin sucesor

Esperanza Calvo 05 FEB 2026 - 21:59h.

Por primera vez desde la Guerra Fría, la humanidad regresa al túnel de la amenaza nuclear.

El pacto firmado en abril de 2010 entre Barack Obama y el presidente ruso Dmitri Medvédev, se desmorona.

Por primera vez desde la Guerra Fría, la humanidad regresa al túnel de la amenaza nuclear. El tratado NEW START expira y ya no habrá ningún acuerdo vigente que limite el control de armas entre EE.UU. y Rusia. Las consecuencias son impredecibles.

"Es el único acuerdo por el que se mantenían ciertas normas de contención entre las grandes superpotencias. A partir del día 5 de febrero, no habrá ningún mecanismo legal para imponerlas", explica Félix Arteaga, investigador principal de Defensa del Real Instituto Elcano.

El pacto firmado en abril de 2010 entre Barack Obama y el presidente ruso Dmitri Medvédev, se desmorona. Estados Unidos y Rusia se comprometían a limitar sus arsenales: un tope de 1.550 ojivas nucleares y un máximo de 700 lanzaderas en servicio a la vez –misiles, submarinos y bombarderos desde donde lanzar esas ojivas–. Ahora esos límites saltan por los aires.

"El usar un arma estratégica por primera vez puede conllevar una respuesta automática y una aniquilación total. Eso explica el régimen de confianza y de autolimitación de estos países, que ahora se acaba", recuerda Arteaga.

Rusia es el país que más cabezas nucleares acumula: 5.459. Le sigue de cerca Estados Unidos con 5.177 –pero con un arsenal tecnológicamente más moderno–. Mucho más lejos está China: hoy tiene unas 600 aunque experimenta un crecimiento explosivo que preocupa especialmente a Washington.

EE.UU. frente a dos frentes nucleares

"EE.UU. no solo tiene que diseñar una estrategia de disuasión respecto a Rusia sino también respecto a China y esto es lo que está aún por gestionar. China dice que hasta que no tenga una paridad no va a entrar en negociaciones", recuerda Arteaga.

Hace 15 años, cuando se firmó el tratado New START que ahora expira, el mundo llegó a soñar con un planeta libre de armas nucleares. Ha sido un sueño efímero. Estamos a punto de descubrir cómo se desmorona la arquitectura de seguridad diseñada tras la Guerra Fría.