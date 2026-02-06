'Vamos a ver' ha captado en directo el momento en el que un Grupo Especial de Actividades Subacuáticas comenzaba el rescate de este temerario vecino de Jerez

Última hora de la borrasca Leonardo: Cierra el Aeropuerto de Córdoba por seguridad ante la crecida del río Guadalquivir

La borrasca Leonardo continúa causando estragos en Andalucía. El temporal de lluvia y viento mantiene en alerta innumerables puntos de la comunidad andaluza, y en especial la provincia de Cádiz donde se están produciendo situaciones de tremenda angustia.

Desde Cádiz, concretamente desde el cauce del río Guadalete a su paso por Jerez, conecta la reportera de 'Vamos a ver' María López con una información de última hora que ha dejado muy sorprendidos a todos en la mesa.

Un vecino de Jerez, desoyendo por completo las instrucciones de los cuerpos de seguridad, ha decidido cruzar el río desbordado a nado para llegar hasta el edificio en el que se sitúa una empresa de alquiler de kayaks.

Aunque no se conocen aún los motivos de esta temeraria decisión, la cámara de 'Vamos a ver' ha podido captar el momento en el que cuatro agentes GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) subía a bordo de una lancha para rescatar al hombre.

El hombre, que podría ser presumiblemente el propietario de la empresa, decidía desoír las prohibiciones y se lanzaba a un río que lleva horas completamente desbordado y que corre con un caudal nunca visto antes en la zona.

La Aemet alerta de la llegada de "Marta"

Tras el paso de la borrasca Leonardo, la cual se espera comience a disiparse en las próximas horas, llega un nuevo frente frío sobre el que la Aemet advierte: "Nuevos sistemas frontales cruzarán la Península, dando lugar a una nueva intensificación tanto de las precipitaciones como del viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas en días previos".

Aemet ha explicado además que se producirán "rachas muy fuertes" de viento en el tercio sur y este peninsular, pudiéndose superar localmente los 90 kilómetros por hora. Marta se irá disipando a partir del domingo 8, quedando las rachas de viento "muy fuertes" restringidas al extremo sur, cuadrante sudeste y también al archipiélago balear.