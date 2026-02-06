Efectivos de la Guardia Civil y otras Fuerzas de Seguridad del Estado se encuentran en el pueblo para que no haya pillajes

CádizEl presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido esperar a los informes geológicos de los técnicos del CSIC para valorar cuándo podrían volver a sus casas las 1.600 personas de Grazalema (Cádiz) que el jueves tuvieron que ser desalojados por riesgo de derrumbe, indicando que "podría ser razonable" que se ampliara el perímetro de desalojo.

En declaraciones a los periodistas desde Huétor Tajar (Granada), el presidente ha mandado un mensaje de tranquilidad a los propietarios de casas y negocios de Grazalema, a quienes les ha dicho que "aunque el pueblo ahora mismo está vacío", allí hay efectivos de la Guardia Civil y otras Fuerzas de Seguridad del Estado "para que no haya ningún tipo de pillaje ni ninguna situación extraña".

"Vamos a ver si tenemos suerte y el informe de CSIC, de los geólogos, es un informe favorable lo antes posible y pudiéramos retornar a todas las familias a sus casas", ha comentado Moreno, quien ha reconocido que "es posible que durante algunos días no sea posible".

"No se pueda hacer un peritaje prácticamente integral de la situación geológica del suelo"

A este respecto ha considerado que "hasta que no pase esta lluvia" hasta el miércoles y "hasta que no se pueda hacer un peritaje prácticamente integral de la situación geológica del suelo, va a ser muy difícil que puedan volver a sus casas". Mientras tanto, ha continuado, "se va a supervisar si hay que ampliar de alguna u otra manera el perímetro".

Respecto a los evacuados, ha informado de que "la mayor parte" han buscado acomodo con familiares del entorno, en la comarca, y que "solo 250 a día de hoy están hospedados en hoteles" de Ronda (Málaga) a donde fueron derivados todos tras abandonar Grazalema, para desde allí ser trasladados a los alojamientos establecidos.

"Están razonablemente bien dentro de una circunstancia muy adversa, como supone abandonar tu casa, tu negocio", ha comentado, esperando a ver en estos días qué resultados ofrecen los informes de los geólogos.

El presidente ha asegurado que se acuerda "especialmente" de familias como con las que pudo hablar el jueves y de personas mayores que "no querían marcharse por razones lógicas, porque tienen limitación de movimiento, porque su casa para ellos es su fuerte, su seguro, la zona más segura en la que pueden vivir, y con lágrimas en los ojos se iban marchando de sus casas".

Así, ha indicado que "los que no van a conciliar el sueño son aquellos que están fuera de su hogar, que han dejado algo tan querido como es su casa", y que "me he acordado hoy de muchas de ellas". Como ha dicho, esas personas "lo han pasado muy mal", acordándose también de la familia de la mujer desaparecida en Málaga, que "ha perdido la vida" y cuyos familiares "lógicamente tienen que estar destrozados".

"Llevamos desde un mes de enero, un comienzo de 2026 en Andalucía, terrible", ha concluido.