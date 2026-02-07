En Grazalema se han acumulado 924 litros por metro cuadrado entre el lunes y el viernes

Desplegados casi 1.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad en la provincia de Sevilla por la crecida de ríos

La borrasca Marta trae avisos por nieve en la zona centro y en las montañas, además de las precipitaciones. La situación es preocupante porque llueve sobre zonas que ya no soportan más cantidad de agua. Así se ve en el mapa de acumulación de la borrasca anterior, Leonardo. Entre el lunes y el viernes, en Grazalema, se han acumulado 924 litros por metro cuadrado; más de 300 en las provincias de Málaga o Jaén y también ha llovido muchísimo también en toda la fachada occidental, según informa Gabriel García Valcárcel.

Lo peor es que va a seguir lloviendo mucho en las zonas donde ya ha llovido mucho. En el mapa se refleja la acumulación de lluvia entre hoy y la próxima semana y se puede comprobar que no hay respiro.

Continuamos hablando de lluvias muy intensas de nuevo en esa misma zona del oeste peninsular, precipitaciones que a lo largo de los próximos días podrán acumular otros 300 litros en esa misma zona de Grazalema, Ronda, también más de 300 en Galicia, así que tenemos por delante todavía un episodio de mucha lluvia. Y ojo el lunes con el deshielo porque va a ser masivo en zonas de montaña.

Casi toda España estará en aviso mañana por la borrasca

La borrasca Marta pondrá en aviso mañana a casi toda España por lluvias, tormentas, viento, olas y nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Un total de cinco comunidades autónomas (CCAA) tendrán avisos naranja viento, lluvia, nieve y, sobre todo, olas: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Un día más Andalucía será una de las CCAA más golpeadas por distintos fenómenos meteorológicos. En concreto, tiene avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva y Sevilla; avisos naranja por viento en Cádiz, Granada y Huelva; y avisos naranja por olas en Almería, Cádiz y Huelva.