Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable

Leonardo se despide de la península con una muerte y unos 11.000 desalojos en Andalucía

La comunidad andaluza ha registrado más de 5.300 incidencias (5.310) como consecuencia del paso de la borrasca Leonardo, mientras que el acumulado desde el pasado 27 de enero asciende a un total de 9.509 incidencias. Además, las provincias de Málaga, Granada y Cádiz presentan problemas en la red de abastecimiento de agua potable, y el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 85.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada en la tarde de este viernes, ha detallado que la mayoría de las incidencias se han concentrado en la provincia de Cádiz, con 1.921 casos. Le siguen Jaén (1.705), Sevilla (1.651), Granada (1.322), Málaga (965), Córdoba (870), Almería (663) y Huelva (412).

Incidencias en la red de agua potable

Asimismo, Sanz ha lamentado el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer que se lanzó al río Turvilla para intentar salvar a su perro en la localidad malagueña de Sayalonga y que ha sido recuperado en la tarde de este viernes por los servicios operativos de un amplio dispositivo de búsqueda que se había desplegado en la zona para intentar localizarla.

En la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo se ha atendido este viernes a una mujer enferma crónica y con patologías previas que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha fallecido en el lugar.

Por otro lado, continúan las incidencias en la red de agua potable en varios municipios malagueños, granadinos y gaditanos. En este sentido, el Comité Asesor ha señalado una novedad como la utilización de unas máquinas generadoras de agua que, mediante la captación de la humedad atmosférica, son capaces de producir agua potable para garantizar el suministro de este recurso básico de primera necesidad.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) adquirió esta máquina, de tecnología Andaluza, el pasado mes de diciembre junto a otra de idénticas características. Una de ellas está llegado a la población de San Martín del Tesorillo en Cádiz y este sábado se trasladará la otra, al entorno del Secadero en Málaga.

A petición de la EMA este viernes se ha sumado al operativo un equipo de diez especialistas en hidrogeología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este equipo presta asesoramiento científico-técnico frente a la situación en el entorno y el suelo de Grazalema y la serranía de Ronda.

En este aspecto, una vez que se elaboren los informes técnicos pertinentes, también se sumará el trabajo del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos en las tareas de posibles medidas a adoptar en estas zonas con respecto al suelo, en el marco del convenio que ya tenía suscrito la EMA. Ambos equipos bajo la dirección de la Emergencia.

Los primeros informes han confirmado algunas incidencias de riesgo en Benaoján, unos datos que vienen a ratificar la decisión la decisión ya tomada sobre el desalojo preventivo de este municipio que se ha cerrado en ausencia de incidencias reseñables.

San Martín del Tesorillo recupera la comunicación

En cuanto a la red de carreteras, este viernes la localidad de San Martín del Tesorillo ha dejado de estar incomunicada tras la reapertura al tráfico de la carretera A-2101, principal vía de acceso al municipio. Asimismo, la A-2102 también ha sido reabierta, aunque su uso queda restringido exclusivamente a vehículos de emergencia.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico mantiene cortadas 85 carreteras en la red viaria andaluza: 81 de ellas a causa de inundaciones y dos por la presencia de hielo y nieve. Cádiz es la provincia más afectada, con 28 vías cerradas al tráfico, seguida de Córdoba (19), Jaén (13), Sevilla (diez), Granada (nueve) y Málaga (cuatro).

A estas hay que sumar dos carreteras más en Sierra Nevada (Granada) cortadas por hielo y nieve, que son la A-395 (entre el kilómetro 32 y el 39) y la A-4025 (del kilómetro 0 al 7,35).

Por este motivo, la EMA ha recomendado a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y si es imprescindible viajar informarse del estado de las carreteras antes de emprender la ruta.