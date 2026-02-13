Rescatan a un hombre con movilidad reducida aislado desde el día 5 en Alfacar, en Granada

La Guardia Civil ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia

La Guardia Civil ha evacuado a un hombre con movilidad reducida que permanecía aislado en una vivienda de campo de Alfacar, desde el pasado 5 de febrero, cuando rechazó abandonar la vivienda para quedarse cerca de sus animales.

Según ha informado este cuerpo armado, un dispositivo conjunto con el Ayuntamiento de Alfacar ha permitido auxiliar y evacuar a un hombre de 58 años que permanecía aislado en una vivienda de campo, una zona cuyo acceso estaba bloqueado por sedimentos de barro y piedras.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local han logrado alcanzar el inmueble a las 11:30 horas, tras una progresión especialmente compleja por caminos impracticables.

La actuación se ha visto condicionada por las severas dificultades de movilidad del auxiliado

La Guardia Civil ya había contactado con él el pasado día 5 de febrero, momento en el que le recomendaron abandonar la vivienda ante el alto riesgo de desprendimientos, aunque el hombre declinó la salida y explicó que tenía víveres suministrados por su hijo y que deseaba permanecer junto a sus animales.

Durante esa jornada, el Ayuntamiento empleó maquinaria para intentar despejar el acceso privado, pero no lo logró por las persistentes lluvias.

Ante el agravamiento de las condiciones, el afectado ha accedido este viernes a una evacuación voluntaria que ha permitido completar el rescate a las 13:00 horas.

Hay que evitar permanecer en zonas de riesgo cuando existan avisos por meteorología adversa, desprendimientos o inundaciones.