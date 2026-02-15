Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Sucesos

Detenido por poner una cámara oculta en un dormitorio para ver a mujeres desnudándose en Pilas, Sevilla

Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas (Sevilla)
El pequeño dispositivo estaba instalado en un lateral de la habitación. Guardia Civil

  • Durante cuatro meses, el hombre obtuvo imágenes de dos víctimas desnudas en una vivienda de Pilas, Sevilla

  • Al arrestado, una persona cercana a los moradores de la casa, se le acusa de un delito contra la intimidad

Compartir

SevillaUn hombre ha sido detenido por poner una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda para ver a mujeres desnudándose. Los hechos ocurrieron en el municipio de Pilas (Sevilla).

Al arrestado, que era una persona cercana a los residentes de la casa, se le acusa de delito contra la intimidad de dos víctimas de esas grabaciones no consentidas en el domicilio donde vivían.

PUEDE INTERESARTE

Así lo ha precisado la Guardia Civil, que añade que el implicado empezó a captar imágenes de ellas cuando se cambiaban de ropa en abril del 2024. Continuó usando el dispositivo instalado durante cuatro meses.

Agujero donde el arrestado tenía escondida la pequeña cámara
Agujero donde el arrestado tenía escondida la pequeña cámara. Guardia Civil
PUEDE INTERESARTE

No fue descubierto hasta que una de las mujeres se dio cuenta de la presencia de la cámara, escondida tras un agujero de apenas un centímetro y medio, en un espacio lateral de la habitación.

El equipo de grabación, de color negro y con unas dimensiones también muy pequeñas, enfocaba a una zona donde las afectadas se solían desnudar. Los agentes lo corroboraron al visualizar el contenido incautado.

El hombre cuidaba de uno de los moradores de la casa

Según ha especificado la Benemérita, el hombre se encargaba del cuidado de uno de los moradores del inmueble. Aprovechó así esta tarea para entrar en un dormitorio e instalar el dispositivo.

Cuando las víctimas pusieron la denuncia, la investigación determinó que había grabado en cinco ocasiones a las mujeres. En el registro a la habitación del supuesto autor, los agentes hallaron numeroso material informático.

Cámara oculta que hallaron los agentes en el registro
Cámara oculta que hallaron los agentes en el registro. Guardia Civil

Junto al telefónico también, todavía lo están analizando en el marco de un caso que sigue abierto en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas. Ya que no descartan encontrar a más afectadas.

El juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dictaminado ya una medida cautelar de alejamiento del detenido hacia las dos perjudicadas en estos hechos.

Temas