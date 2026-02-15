Iván Sevilla 15 FEB 2026 - 12:16h.

Durante cuatro meses, el hombre obtuvo imágenes de dos víctimas desnudas en una vivienda de Pilas, Sevilla

Al arrestado, una persona cercana a los moradores de la casa, se le acusa de un delito contra la intimidad

SevillaUn hombre ha sido detenido por poner una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda para ver a mujeres desnudándose. Los hechos ocurrieron en el municipio de Pilas (Sevilla).

Al arrestado, que era una persona cercana a los residentes de la casa, se le acusa de delito contra la intimidad de dos víctimas de esas grabaciones no consentidas en el domicilio donde vivían.

Así lo ha precisado la Guardia Civil, que añade que el implicado empezó a captar imágenes de ellas cuando se cambiaban de ropa en abril del 2024. Continuó usando el dispositivo instalado durante cuatro meses.

No fue descubierto hasta que una de las mujeres se dio cuenta de la presencia de la cámara, escondida tras un agujero de apenas un centímetro y medio, en un espacio lateral de la habitación.

El equipo de grabación, de color negro y con unas dimensiones también muy pequeñas, enfocaba a una zona donde las afectadas se solían desnudar. Los agentes lo corroboraron al visualizar el contenido incautado.

El hombre cuidaba de uno de los moradores de la casa

Según ha especificado la Benemérita, el hombre se encargaba del cuidado de uno de los moradores del inmueble. Aprovechó así esta tarea para entrar en un dormitorio e instalar el dispositivo.

Cuando las víctimas pusieron la denuncia, la investigación determinó que había grabado en cinco ocasiones a las mujeres. En el registro a la habitación del supuesto autor, los agentes hallaron numeroso material informático.

Junto al telefónico también, todavía lo están analizando en el marco de un caso que sigue abierto en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas. Ya que no descartan encontrar a más afectadas.

El juzgado en funciones de guardia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dictaminado ya una medida cautelar de alejamiento del detenido hacia las dos perjudicadas en estos hechos.