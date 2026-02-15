Redacción Andalucía Agencia EFE 15 FEB 2026 - 14:55h.

Municipios como Hinojos, Álora, Iznájar, San José del Valle, Jimena, Dúdar o Monachil han tenido problemas con el agua potable

La turbidez o la rotura de tuberías han sido los problemas más repetidos y detectados por efecto de las borrascas

HuelvaLas constantes lluvias de los temporales que han golpeado el sur peninsular no solo han provocado miles de desalojados. También han afectado al suministro de agua en 33 pueblos andaluces y a casi 60.000 vecinos.

Ese es el balance de cifras que ha aportado la Consejería de Presidencia y Emergencias. Mientras los municipios van recuperando la normalidad, con la preocupación puesta igualmente en las consecuencias sobre el turismo.

El consejero Antonio Sanz ha informado este 15 de febrero que las borrascas han causado incidencias en el agua potable de seis provincias, afectando a un total de 59.564 personas, aunque el suministro alternativo está garantizado.

Los problemas se han registrado en cuatro localidades de Cádiz, dos de Córdoba, 13 de Granada, tres de Huelva, dos de Jaén y nueve de Málaga, contando tanto núcleos urbanos como pedanías.

Hasta la fecha se han emitido 21 resoluciones de no aptitud del agua, debidas principalmente a la turbidez (17 casos en total) o a la rotura de tuberías (13 casos).

Sanz ha asegurado que, pese a estas incidencias, el abastecimiento para consumo humano se ha mantenido mediante la distribución de agua embotellada o camiones cisterna.

Efectos en captaciones de agua y por corrimientos de tierra

El aumento de la turbidez ha afectado a captaciones subterráneas y superficiales en localidades como Iznájar (Córdoba), Dúdar y Riofrío (Granada), Jimena (Jaén) o Álora (Málaga), entre otras.

Por otro lado, los corrimientos de tierra han provocado roturas en conducciones en 12 municipios, incluyendo San José del Valle (Cádiz), Monachil (Granada) e Hinojos (Huelva).

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, el consejero andaluz ha destacado que durante la semana del 2 de febrero, cuando se elevó el nivel de emergencia, no se detectó un aumento de enfermedades de declaración obligatoria ni brotes infecciosos relacionados con las lluvias.

Asimismo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene activado un plan de apoyo psicológico temporal a través del teléfono 900 400 061. Está operativo de 10:00 a 20:00 horas para atender situaciones de estrés o ansiedad derivadas de la alerta meteorológica.