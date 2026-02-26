Rocío Amaro 26 FEB 2026 - 11:30h.

Tras ser estabilizado en el hospital Reina Sofía por una alteración metabólica grave, el diestro insiste en mantener la huelga de hambre de forma indefinida a pesar de los evidentes signos de deterioro físico tras diez días sin alimento

El torero 'Lagartijo', trasladado de urgencia al hospital tras nueve días en huelga de hambre en la plaza de Córdoba

Compartir







CórdobaJavier Moreno 'Lagartijo' ha regresado a su puesto de protesta a las puertas de la Plaza de Toros de Córdoba. Apenas unas horas después de ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Reina Sofía por una alteración metabólica, el matador de toros ha retomado su huelga de hambre, que hoy alcanza su décimo día.

PUEDE INTERESARTE La cifra de hospitalizados por el siniestro de Adamuz sigue en siete desde hace 12 días

El diestro, que exige ser incluido en los carteles de la próxima Feria de Mayo, ha sido dado de alta tras ser estabilizado por los facultativos y ha vuelto de inmediato al catre situado frente a la Puerta de Los Califas.

El traslado hospitalario se produjo a primera hora del miércoles, cuando compañeros de profesión como Rafael Figuerola y Rafael Rosa alertaron a los servicios de emergencia al encontrar al torero en un estado de debilidad extrema, desorientado y con síntomas de hipotermia tras nueve noches pernoctando a la intemperie. Una vez en el centro sanitario, los médicos procedieron a tratar el desajuste metabólico provocado por los más de 200 horas de ayuno que acumulaba el joven matador.

PUEDE INTERESARTE El último suspiro dulce de la calle Pelota de Cádiz: cierra la Confitería El Pópulo tras 178 años de historia

El mensaje de 'Lagartijo' tras el alta médica

Poco después de regresar a la plaza, el propio Javier Moreno ha querido compartir un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. Con un rostro visiblemente demacrado y la voz debilitada, el diestro ha confirmado su intención de continuar con la huelga: "Esta mañana me encontraba regular, pero los médicos me han metido ahí cosillas y me he recuperado algo mejor. Quiero tranquilizaros, porque aquí estoy".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En su intervención, 'Lagartijo' ha utilizado términos taurinos para definir su vuelta a la calle Pelota: "He salido para matar al segundo toro, porque a los toreros se les conoce dentro y fuera de la plaza, y cuando la verdad es una, hay una". El matador ha agradecido las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización y ha insistido en que su lucha por lo que considera una "justicia taurina" sigue en pie a pesar del bache de salud sufrido en las últimas horas.

El respaldo de la afición y el entorno profesional

Durante el tiempo que el torero permaneció en el Hospital Reina Sofía, sus allegados emitieron un comunicado agradeciendo el apoyo masivo de la ciudad de Córdoba y de los profesionales del sector. "Han sido días muy duros de lucha, de firmeza y de convicciones profundas", señalaban sus amigos, destacando que el respaldo de figuras como Manuel Benítez 'El Cordobés' ha sido un impulso fundamental para el diestro.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La protesta de Javier Moreno nace de su disconformidad con la empresa gestora de la plaza de Córdoba, a la que acusa de vetarlo de la Feria de Mayo a pesar de sus triunfos previos en este coso y de su trayectoria reciente en plazas de Perú. El torero sostiene que su derecho a torear en su tierra es una cuestión de méritos profesionales y de respeto a su dinastía familiar, vinculada a figuras históricas como Manolete.

Con la vuelta de 'Lagartijo' a las puertas de Los Califas, el conflicto entra en una semana clave, ya que los carteles de la feria están próximos a cerrarse definitivamente. El torero ha finalizado su último mensaje asegurando que ahora debe "guardar fuerzas" para continuar con una huelga que ya es una de las protestas más prolongadas que se recuerdan en el ámbito taurino reciente.