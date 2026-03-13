Maitena Berrueco 13 MAR 2026 - 04:30h.

Al menos dos pasarelas de madera en Euskadi permanecen cerradas, una de ellas desde este lunes, por su deterioro

La causa de la tragedia de la pasarela de El Bocal, Santander, aún entre incógnitas

BilbaoLa pasarela que colapsó la semana pasada en la playa de El Bocal de Santander provocando que seis jóvenes, de entre 19 y 22 años, cayeran por una profunda grieta sobre el mar, provocando la muerte de cinco de ellos, estaba deteriorada. Los usuarios llevaban años alertando del mal estado de la estructura y de hecho, solo 24 horas antes del desplome mortal, un vecino alertó al 112.

Lo ocurrido en la vecina Cantabria pone sobre la mesa el estado actual y el mantenimiento de algunos de estos puentes y pasarelas, por ejemplo, en Vizcaya. En la provincia vasca hay al menos dos estructuras, al igual que la cántabra, de madera acordonadas actualmente para evitar el paso de peatones ante el riesgo que entrañan.

Una de ellas en Bermeo, cuyo cierre temporal se ha decretado esta misma semana a la espera de que un estudio técnico diagnostique su estado real; la otra es una pasarela de Barakaldo, partida en dos y que amenaza con desplomarse en cualquier momento, lleva cerrada al paso desde hace meses.

Partido por la mitad amenaza con caerse

Dos de las víctimas mortales del trágico derrumbe de la pasarela de Santander eran de Barakaldo (Vizcaya). Precisamente, en esta localidad hay un puente peatonal partido prácticamente por la mitad y que amenaza con caerse más pronto que tarde. Se trata de una infraestructura de madera que une Gorostiza con El Regato y por la que desde finales de 2025 ya no se puede transitar.

El mal estado del puente, tanto de las vigas como de los propios listones de madera, y el peligro real de colapso obligaron al Ayuntamiento de la localidad fabril a su acordonamiento y cierre. Sin embargo, aun no se ha procedido a demoler y retirar la infraestructura cada vez más inclinada y ya partida por la mitad. El actual paseo peatonal de Gorostiza a El Regato se construyó hace 25 años y la idea es que una vez desaparecido sea sustituido por un nuevo puente.

A 37 kilómetros de distancia, en el municipio costero de Bermeo, el Ayuntamiento ha informado a través de sus redes sociales, esta misma semana, del cierre de la pasarela de madera que une Zubiaur Tar Kepa y el Señorío de Bizkaia.

"Después de ver lo de Santander..."

“Tras varias inspecciones, se ha cerrado temporalmente”, advierten conscientes de las molestias que puede ocasionar a los “muchos ciudadanos que lo utilizan a diario”. Sin embargo, la seguridad es “nuestra máxima prioridad” y “los estudios han demostrado que el paso no se encuentra actualmente en las mejores condiciones; por lo tanto, se ha decidido cerrarlo temporalmente, a la espera de un estudio técnico más profundo y, en su caso, de las correspondientes obras de reparación o mejora”.

El anuncio en redes ha provocado la reacción de muchos usuarios que no han dudado en responder, curiosamente, muchos en torno a una misma idea: "Qué no se puede hacer puentes ni pasarelas de madera, a ver si os dais cuenta de una vez" o "no entiendo por qué siguen gastando tanto dinero, sobre todo las instituciones públicas, en infraestructuras de madera. Terminan podridos y sin mantenimiento. Después de ver lo de Santander..."