Asun Chamoso 28 ABR 2026 - 04:30h.

El bar, inspirado en los años 20, está dentro de un hotel del barrio Gótico de Barcelona

Cuenta con la mánager Génesis Gelvez y 'la bartender' Vitória Leandro, con la asesoría de Raiza Carrera

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BarcelonaUn bar clandestino, inspirado en los años 20 del siglo pasado, se esconde en un hotel del barrio Gótico de Barcelona. Con luz tenue, música de jazz o blues sonando de fondo, con una biblioteca y una colección de botellas de destilados, se respira el ambiente de 'lobby bar' de hotel británico. Es The Circle, la primera y única coctelería creada y dirigida por mujeres en Europa. Un nombre que recuerda a los clubs de caballeros londinenses o barceloneses, como los famosos Círculo Ecuestre y Círculo del Liceo en Barcelona.

La mánager Génesis Gelvez y 'la bartender' Vitória Leandro están a los mandos, con la asesoría de Raiza Carrera y en la chef, Celsa Savedra. "Es una gran responsabilidad con el grupo de mujeres, y mostrar qué estamos capacitadas. Es abrir un espacio para mujeres en el cual se puedan ver reflejadas: 'Ella lo está haciendo y yo también puedo'. Es como un ejemplo y una oportunidad", destaca Gelvez. Para Leandro, "Es ganar espacios. Ha sido una industria muy masculinizada y es importante mostrar que podemos ocuparlo con mucha excelencia".

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Un proyecto pionero que se impulsa desde BN Grup. Para su CEO, Adrià Bonell: "No es una cuestión estética ni un recurso conceptual. Hablar de un espacio liderado por mujeres significa que el liderazgo operativo, la gestión del servicio y la ejecución técnica están en manos de un equipo femenino. El objetivo no es diferenciarse por género, es criticar el momento actual y demostrar que el liderazgo en coctelería puede adoptar otras miradas y estilos, ampliando un sector que históricamente ha sido bastante homogéneo".

La carta es un poema

Las mujeres también son la inspiración de la carta, ideada por la consultora Raiza Carrera: "Barcelona es una ciudad que respira poesía. Estando ubicados en el barrio Gótico no se hizo difícil mirar alrededor y tener inspiración de forma natural. Los versos que acompañan a cada cóctel los escribí en homenaje a poetas malditas, un colectivo simbólico de mujeres que tuvieron difícil ejercer su vocación: se ocultaron en el anonimato o publicaron bajo pseudónimos, ya que sufrían la discriminación del mundo literario por ser mujeres. En la carta hemos conseguido mezclar historia, reivindicación y creatividad, haciéndola no solamente una oferta de cócteles, sino toda una declaración de intenciones que celebra la voz femenina y la intensidad poética".

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Así en ese recorrido poético hay espacio para mujeres como la escritora Sylvia Plath en uno de los cócteles estrella El luto de Sylvia, con whisky, al que se le ha aplicado un 'fat-wash' de mantequilla, con un toque de Campari, amaro y licor de plátano. Otro es El silencio de Alejandra inspirado en Alejandra Pizarnik, con base de un whisky de 12 años, ratafía, un cordial de cerezas y sorbete de naranja.

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Las calles y las plazas de Barcelona también están detrás de creaciones como Catedral de Ecos con pisco, cachaça, melocotón, limón, nata y cava. El melocotón se somete a un proceso de lactofermentación: reposa en una mezcla de sal para que fermente de forma controlada y así acentúe sus sabores, dándole un toque muy aromático y refrescante.

"Somos una whiskería. El 50% de nuestra carta está realizada con whisky", detalla Gelvez, llegado de Escocia, Japón, España, Estados Unidos o Irlanda. Un viaje por varios puntos del mundo porque "queremos que las personas puedan atreverse a probar los sabores a nuevos destilados. El whisky se pensaba solo para hombres, pero no tiene género. Es para quien quiera disfrutar o aprender, porque también hacemos hacemos catas. Buscamos el probar", señala.

Tándem femenino

Nacida en Venezuela, Génesis Gelvez es la mánager de The Circle. Con diez años de experiencia, fue la primera mujer en ganar una competición internacional de coctelería, la Latin American Cocktail Championship, representando a Colombia en 2023. También es la fundadora de Siren Punch, un proyecto que busca ofrecer experiencias innovadoras para amantes de la coctelería, y dinamiza en The Circle charlas y talleres para mujeres de la industria. Según Gelvez, "ha sido muy difícil que nos den la oportunidad de trabajar en estos puestos. Son espacios creados por hombres. Por su lado, Vitória Leandro, 'bartender', natural de Brasil, se formó mientras estudiaba cocina y pastelería en la Escola Bellart de Barcelona. Para ella, The Circle "es ganar espacios. Ha sido una industria muy masculinizada y es importante mostrar podemos ocupar ese espacio con mucha excelencia".

Un espacio en el que también se puede disfrutar de unas tapas o un menú degustación de once platos maridados con cócteles. Una experiencia completa para cerrar el círculo.