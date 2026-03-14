Rocío Amaro 14 MAR 2026 - 18:30h.

A sus 14 años, esta estudiante de 3º de la ESO publica 'La mansión Howard', un 'thriller' que nació de siete meses de esfuerzo constante y absoluto silencio

"Escribir es mi hobby", confiesa Raquel, quien demuestra que la pasión por las letras puede ganar la batalla a la adicción tecnológica

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SevillaEn una habitación de Sevilla, durante siete largos meses, el silencio solo se veía interrumpido por el tecleo constante de un ordenador. Allí, ajena a las notificaciones de un móvil que solía quedarse olvidado en otro cuarto, Raquel Barrios estaba levantando los muros de la 'Mansión Howard'.

No era un juego de niños ni una tarea escolar; era un compromiso personal que esta joven de 14 años decidió asumir en secreto. Ni sus padres ni sus amigos supieron que, entre clase y clase, Raquel estaba tejiendo una trama de suspense digna de los autores que devora en sus ratos libres.

Su historia es un soplo de esperanza en un tiempo donde parece que la atención de los adolescentes se mide en segundos. Raquel, con la madurez de quien sabe que las cosas buenas requieren tiempo, puso el último punto a su obra el pasado 31 de enero. "Escribía para mí, no pensaba que lo fuera a ver cualquiera", explica con la humildad propia de quien hace algo extraordinario sin darle importancia.

Fue solo al terminar cuando se lo contó a sus padres, dejándolos boquiabiertos no solo por el resultado, sino por la constancia de una niña que, con solo 14 años, ha completado una maratón literaria que a muchos adultos les lleva una vida entera. Ya tiene su primer libro.

El pasado que no se debe remover

La novela, que ya vuela libre en una plataforma digital, nos sumerge en la vida de Holly, una joven cuyo mundo se quiebra tras la desaparición de su padre. Dos meses después de perderle el rastro, una carta aparece para cambiarlo todo. Siguiendo el rastro de esas palabras, la protagonista se traslada a la Universidad de Little Burley para investigar la misteriosa Mansión Howard.

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La pequeña autora (por edad, no por valía) ha construido un relato de verdades dolorosas y secretos enterrados que advierte al lector de algo fundamental, y es que, a veces, el pasado es mejor no removerlo.

Ahora es asombroso escuchar a Raquel reflexionar sobre su proceso creativo con una lucidez que desarma. En una etapa de la vida en la que la mayoría de los adolescentes buscan su identidad a través del filtro de una red social, ella ha preferido encontrarla en la introspección de la escritura y en la expresividad del teatro.

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Tiene móvil desde hace apenas seis meses, pero lo vive como un accesorio secundario que suele quedarse olvidado en su cuarto mientras habita otros mundos. "Como ahora accedes a las pantallas tan pronto, se deja de lado la lectura", analiza con madurez, convencida de que el secreto no es obligar a leer, sino encontrar ese tema que te haga vibrar tanto como un videojuego.

Una pasión que nace en la cuna

Esa pasión por las letras no ha brotado de la nada, sino que es un instinto que la acompaña desde que tiene uso de razón. Su madre, María Valpuesta, guarda con emoción el recuerdo de la niña que le pedía con insistencia que le grapara cuatro o cinco folios en blanco. Aquellos cuadernillos caseros eran sus primeros libros, el lugar donde ya entonces empezaba a volcar sus propias historias.

Y es que, lo que para su familia era un juego entrañable, para Raquel era una vocación temprana que su madrina incluso llegó a encuadernar para su Primera Comunión.

Hoy, aquel instinto natural se ha hecho real en una obra de madurez sorprendente. 'La mansión Howard' ha viajado directamente desde el ordenador personal de Raquel a las manos de los lectores, sin pasar por filtros externos ni correcciones de terceros.

Porque este libro se publica tal y como nació en su habitación de Sevilla, conservando intacta la frescura, la fuerza y la voz genuina de una autora que, con solo 14 años, ya sabe que su mejor refugio está entre líneas.

Un "10" en la vida real

A pesar de haber publicado su primer libro en 3º de la ESO, Raquel insiste en que su vida es la de cualquier chica de su edad. Juega al voley, va a clases de interpretación y saca excelentes notas porque, como ella misma dice, "es consciente" de su responsabilidad. Ahora ya sabe también que el verdadero premio es la satisfacción de haber terminado lo que empezó en aquel mes de junio.

Sus amigas, lejos de extrañarse, celebran su talento con orgullo. En un entorno donde no existe la obsesión por las redes, Raquel es simplemente la amiga que escribe misterios, igual que otra dibuja o hace deporte. Pero lo cierto es que ella ha hecho algo más. Ha demostrado que las letras pueden ganar la partida a la tecnología si hay una buena historia que contar.

Con una segunda idea ya rondando su cabeza para el año que viene, Sevilla tiene en Raquel Barrios a una joven promesa que no necesita pantallas para brillar; le basta con un folio en blanco y la valentía de querer saber qué hay detrás de las puertas de una mansión.