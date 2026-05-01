Celia Molina 01 MAY 2026 - 07:15h.

La actriz se encuentra en plena promoción de 'El Diablo se Viste de Prada 2', que se estrenará en España el próximo 30 de abril

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Miranda Priestly ha vuelto. Y con ella, todo el equipo de la revista 'Runway', incluidas Andrea y Emily, interpretadas por Anne Hathaway y Emily Blunt, respectivamente. Las actrices, junto a la incombustible Meryl Streep, se encuentran en plena promoción de 'El Diablo Viste de Prada 2', la secuela de una primera cinta que causó verdadero furor a principios de los años 2000 y que se estrenará en los cines de España el jueves 30 de abril.

Streep suma así un nuevo éxito de taquilla a su larga carrera desde que, muy jovencita, apareciera en 'Manhattan' como la insensible exesposa de Woody Allen, hasta bordar el papel ficticio de lo que, en la vida real, sería la figura de Anna Wintour, líder de la revista Vogue.

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Todo se sabe de su trayectoria cinematográfica, en la que ha ganado 3 Premios Oscar y ha sido nominada hasta en 21 ocasiones como Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto pero, ¿qué hay de su vida personal? ¿Qué se sabe de los cuatro hijos que tuvo con Don Gummer, con quien estuvo casada cuarenta largos años?...

La familia de Meryl Streep está compuesta por sus cuatro hijos: Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer y Louisa Jacobson. En más de una entrevista, la galardonada actriz reconoció que, tanto ella como su esposo, trataron por todas las formas de mantenerles a todos apartados de los cámaras, pero que les salió "el tiro por la culata":

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"Es extraño porque, realmente, intentamos alejarlos del ojo público. Nunca los fotografié cuando eran niños y realmente fui muy inflexible en que no fueran vistos como mis adorables accesorios y traté de mantenerlos fuera. Fui muy firme para que no estuviesen en el ojo público y, como resultado, ahora todos se dedican a la industria del cine", dijo con ironía la actriz.

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Y así es. El hijo mayor y único varón, Henry, aunque participó, con pequeños papeles, en películas como 'El Buen Pastor', o 'Julie y Julia', profesionalmente, se dedicó más a la música. En concreto, es conocido por sus álbumes de folk-pop ,incluyendo 'Linda Vista', y por su trabajo en bandas sonoras. Su hermana y segunda hija de la pareja, Mamie Gummer, sí que ha tenido papeles relevantes en 'The Ward' (2010), 'The Lifeguard' (2013), 'Side Effects' (2013) y en la aclamada serie de televisión 'True Detective'.

En la misma línea, Grace Gummer, debutó en Broadway en 2011 en la obra Arcadia, recibiendo un premio Theatre World, uno de los galardonas teatrales más antiguos de Estados Unidos. También ha participado en películas como 'Frances Ha' y series como 'The Newsroom' y, actualmente, despunta por interpretar a Caroline Kennedy - la hermana del expresidente - en la aplaudida serie 'Love Story'.

Por último, su hermana menor, Louisa Jacobson, que, artísticamente, usa su segundo nombre en lugar de su apellido porque el sindicato de actores (SAG) ya tenía registrada a otra intérprete con el nombre Louisa Gummer, también es muy reconocida por su papeles en la serie de HBO 'La edad dorada' y por la película 'Los Materialistas', protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal.