Redacción Andalucía Europa Press 28 MAR 2026 - 10:58h.

El municipio quiere expresar públicamente su gratitud por "la labor, la entrega y el compromiso" en un momento de especial dificultad

Adif reconoce que en el punto del siniestro de Adamuz había un tramo de 36 metros de vía sin certificado de calidad

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CórdobaEl Ayuntamiento de Adamuz, Córdoba, celebra este sábado un acto institucional en señal de reconocimiento a todas aquellas personas que prestaron su ayuda y colaboración a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero a su paso por este municipio, que dejó 46 fallecidos y más de 120 heridos.

Según informa el Consistorio adamuceño en su web, dicho acto de homenaje se llevará a cabo, a partir de las 11:30 horas, en la Caseta Municipal, el mismo espacio que aquella fatídica noche de enero se convirtió en un punto de atención a heridos y familiares del accidente.

Expresar su gratitud

Con este homenaje, el municipio quiere expresar públicamente su gratitud por "la labor, la entrega y el compromiso" demostrados en unos momentos de especial dificultad a todas aquellas personas que intervinieron tras el accidente: vecinos, voluntarios, sanitarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil y administraciones y entidades.

Desde el Ayuntamiento de Adamuz han señalado que se trata de un acto de libre asistencia y ha invitado a toda la ciudadanía a participar y acompañar en este reconocimiento colectivo a aquellos que dieron lo mejor de sí mismos en unos momentos tan complicados.

Medalla en el 28F

Precisamente, este acto llega justo un mes después de que el pueblo de Adamuz recogiera en Sevilla, con motivo del 28F, Día de Andalucía, la medalla de la comunidad a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia por la reacción de sus vecinos al accidente ferroviario.