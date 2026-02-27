Iván Sevilla 27 FEB 2026 - 19:40h.

Recogen firmas para que Adamuz, en Córdoba, tenga su "calle de la Solidaridad" tras el accidente de trenes

"Su generosidad acompañando y cuidando a los viajeros debe tener visibilidad en el tiempo", cree Gregorio, impulsor de la iniciativa

CórdobaMientras todavía quedan personas hospitalizadas tras el accidente ferroviario entre dos trenes el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), están pidiendo una "calle de la Solidaridad" en el pueblo, en homenaje a los vecinos que ayudaron a los viajeros.

Entre ellos, uno de los más recordados es Julio Rodríguez, el chico que fue uno de los primeros en llegar al punto del siniestro para auxiliar a quienes necesitaban salir de los vagones descarrilados.

Con los heridos aún reviviendo la pesadilla de aquella tarde-noche, hay personas que no quieren que caiga en el olvido la "extraordinaria" labor que realizaron de forma totalmente "altruista" los residentes en Adamuz que acudieron a las vías.

"Como siempre pasa, se hablará mucho de su valentía, humanidad y apoyo desinteresado durante cuatro días, luego se olvidará", lamenta Gregorio Pinazo, el impulsor de una recogida de firmas para que la localidad les recuerde siempre.

"Me gustaría que no fuera así", añade en su campaña publicada en la plataforma Change.org. Cree que para que se mantenga "la visibilidad a lo largo del tiempo" de lo que hicieron los vecinos, hay que nombrar una calle en su reconocimiento.

"Sería algo sencillo, pero permanente y serviría para poner en valor el carácter ejemplar" de los adamuceños, "su generosidad que no debería olvidarse". Además, señala, de "una sensación de unidad" social.

Más de 18.000 firmas ya recogidas

La campaña iniciada ya hace un mes ha sumado más de 18.000 firmas. Gregorio piensa que si se pone finalmente la "calle de la Solidaridad" será "una inspiración para el futuro y para otros pueblos de España" a la hora de actuar igual que en Adamuz.

"Salieron de sus casas sin pensarlo, ayudaron, acompañaron y cuidaron a personas que no conocían. Vieron la tragedia y el horror de cerca pero siguieron ahí a pesar de los traumas que les va a provocar a muchos de por vida", reflexiona.

Algunos firmantes de la iniciativa van incluso más allá y reclaman que se otorgue "una medalla de oro a nivel nacional o un Premio Princesa de Asturias" al pueblo adamuceño. "Sería lo más justo", dice Alfonso.

"Las personas son las que importan, las que realmente ayudan, somos insustituibles", reitera Juan José, mientras que Ángeles opina que quienes colaboraron en las tareas de rescate fueron "unos valientes".

Dos medallas ya otorgadas al pueblo de Adamuz

Precisamente la Junta de Andalucía sí que va a distinguir al pueblo cordobés con la Medalla a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia. El acto de entrega es este 28 de febrero, Día de Andalucía.

Aparte, recordamos que la Diputación de Huelva ya concedió también una Medalla de Oro a la población de Adamuz por su labor en la tragedia, ya que numerosos pasajeros de los trenes accidentados eran de la provincia onubense.