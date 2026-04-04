Mabel Cupet Sevilla, 04 ABR 2026 - 06:30h.

Los solmáforos funcionan con energía solar y se iluminan en diferentes colores según el nivel de radiación registrado

Una instalación que se ha llevado a cabo durante la temporada de menor afluencia turística en el municipio

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Arranca la temporada fuerte en las playas de la costa del Sol y la localidad malagueña de Benalmádena cuenta este año con un servicio más. Estrena en sus playas una veintena de 'solmáforos', un sistema que permite a los bañistas conocer en tiempo real la intensidad de los rayos ultravioleta (UV) y el nivel de exposición recomendado. Se trata de un paso más en la prevención de riesgos asociados a la exposición excesiva al sol.

Los 'solmáforos' funcionan con energía solar y se iluminan en diferentes colores según el nivel de radiación registrado: verde indica riesgo bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto y morado extremo. La escala utilizada es el Índice de Radiación Ultravioleta, desarrollado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica la radiación en once niveles para facilitar la prevención de enfermedades cutáneas.

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Una información sencilla sobre el riesgo

“Estos 'solmáforos' nos permiten ofrecer información directa y sencilla sobre el riesgo solar, de manera que vecinos y visitantes puedan tomar decisiones informadas sobre su exposición al sol. No se trata solo de tecnología, sino de salud pública” asegura, Juan Antonio Lara, alcalde del municipio

Los dispositivos se han distribuido por playas muy concurridas del municipio, incluyendo Carvajal, Tajo de la Soga, La Morena, Bonita, Malibú, La Viborilla, Benalnatura, Las Yucas, Torrequebrada, Torrevigía, Los Melilleros, Arroyo de la Miel, Los Maites, El Bil-Bil, Santa Ana, Las Gaviotas, Malapesquera, Torrebermeja 1 y 2 y Fuente de la Salud.

Un proyecto presentado en noviembre que ahora cobra vida con el buen tiempo

Una instalación que se ha llevado a cabo durante la temporada de menor afluencia turística en el municipio y que fueron presentados en el mes de noviembre, con la intención de que estén operativos de cara a los meses de mayor actividad en el litoral, que empieza despuntar ya con la Semana Santa.

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Con los datos que ofrecen los solmáforos, cualquier persona podrá ajustar su tiempo de exposición al sol, decidir el nivel de protección necesario o elegir los horarios más seguros para disfrutar de la playa.

La iniciativa cuenta con financiación europea a través del Plan de Sostenibilidad Turística de Andalucía, con un coste total de 60.498,79 euros.

Busca crear conciencia sobre la importancia de protegerse del sol

La concejala de Playas, Presi Aguilera, destacó que los 'solmáforos' forman parte de un paquete más amplio de mejoras en los servicios del litoral: “Junto a estos dispositivos, estamos implementando sistemas de megafonía, puntos de emergencia, pasarelas de hormigón y ampliación de zonas de baño adaptado, para ofrecer un litoral más seguro y accesible a todos los usuarios”.

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El proyecto busca no solo prevenir los daños provocados por la exposición excesiva al sol, como quemaduras y riesgo de cáncer de piel, sino también concienciar a los visitantes sobre la importancia de la protección solar. De este modo, Benalmádena se suma a otras ciudades costeras que emplean la tecnología para informar de forma directa y sencilla sobre la intensidad de los rayos UV.

Una información que se complementará con los servicios de emergencia

Según explicaron desde el Ayuntamiento, la información proporcionada por los 'solmáforos' se complementará con los servicios de vigilancia y primeros auxilios en las playas, permitiendo que los usuarios planifiquen mejor su estancia y reduzcan los riesgos asociados al sol, especialmente en los meses de mayor radiación.

Con esta medida, Benalmádena refuerza su apuesta por la prevención en salud y la seguridad en el litoral, combinando tecnología y concienciación para proteger a vecinos y turistas frente a la exposición solar.