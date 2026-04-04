Iván Sevilla Agencia EFE 04 ABR 2026 - 20:04h.

El llamamiento urgente del Santo Entierro de Huelva dio sus frutos: "Fue la cara más empática de la costalería"

La hermandad ha agradecido "la suma de todos", incluidos los costaleros que "permanecieron en el momento más duro"

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HuelvaLa Semana Santa este 2026 está dejando momentos curiosos como el paso de Huelva que dejaron 20 costaleros este Viernes Santo y tuvo que completar su procesión con varios voluntarios.

"No dudaron en acudir a la llamada de auxilio", ha agradecido públicamente este 4 de abril la Hermandad del Santo Entierro. Mientras que en otros puntos de España como en Durango (Vizcaya) la falta de hombros obligó a suspender procesiones.

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En la capital onubense, la imagen de Nuestra Señora de las Angustias sí que pudo iniciar y finalizar su recorrido, a pesar de la marcha progresiva de algunos de los que la portaban por las calles de la ciudad.

Por causas que se desconocen, la mitad de la cuadrilla de costaleros abandonó a la mitad. No les quedó otro remedio que hacer un llamamiento urgente a través de redes sociales y medios de comunicación.

Los costaleros que se quedaron iban "muertos" al cargar el doble de peso

El propio presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González, aseguró que los costaleros que quedaban iban "muertos", por el esfuerzo que habían realizado, al tener que cargar el doble de peso del que habían ensayado.

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"A toda la Huelva cofrade y, en especial, a los hombres de trabajadera: La Hermandad del Santo Entierro necesita urgentemente vuestra ayuda", indicaba en su publicación en redes sociales.

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Añadía que el paso de Nuestra Señora de las Angustias no tenía "cuadrilla suficiente para poder continuar su desfile procesional". Ante esta situación, poco a poco, varios voluntarios fueron acudiendo.

Después de acabar el recorrido previsto sin mayores contratiempos, el Santo Entierro de Huelva ha dado las gracias por esas "muestras de solidaridad recibidas para solventar las dificultades costaleras" al comienzo de la procesión.

"Fue la cara más empática y solidaria de la costalería"

"Gracias a la suma de todos, empezando por los comprometidos costaleros de Angustias que permanecieron bajo sus andas en el momento más duro aun cuando algunas de sus trabajaderas se vaciaron", han expresado en especial.

La hermandad onubense ha reconocido que "ellos también podrían haberse ido, pero permanecieron junto a la Virgen y a sus compañeros". Aparte, ha citado a la cuadrilla del palio de Soledad de María por unirse a portar el paso.

"Fueron a completar los huecos e incluso a meterse la cuadrilla de refresco entera según se fue necesitando, continuando por aquellos que en los distintos grupos de WhatsApp de cuadrillas de la ciudad respondieron a nuestra petición", ha señalado.

Para el Santo Entierro de Huelva lo ocurrido fue "la cara más empática y solidaria de la costalería". "Que Nuestra Señora de las Angustias os premie por lo que habéis hecho por ella", ha rogado para concluir el mensaje de agradecimiento.