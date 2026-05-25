La principal hipótesis sobre el origen de la explosión apunta a una reparación en una sala frigorífica

El herido más grave presentaba "quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal", por lo que tuvo que ser intubado y traslado al hospital

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MadridUna explosión en un bar en el barrio de Villaverde, en Madrid, ha dejado siete personas heridas, una de las cuales se encuentra en estado grave. Los hechos ocurrieron durante la noche de ayer, domingo 24 de mayo, y la principal hipótesis sobre el origen de lo ocurrido apunta a una reparación que se estaba haciendo en una sala frigorífica antigua en el local.

Los hechos, concretamente, se han producido en un bar situado en la calle Villajoyosa del distrito madrileño, como ha informado Emergencias precisando que el herido más grave es un varón de entre 37 y 40 años que presentaba "quemaduras inhalatorias y quemaduras en la superficie corporal", por lo que tuvo que ser intubado y traslado al Hospital de La Paz, precisó Carlos Rodríguez, supervisor del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

Siete heridos por la explosión en el bar en Villaverde

Otros dos heridos de caracter "moderado", que presentaban quemaduras de entre el 20% y el 22% de la superficie corporal, también fueron trasladados al Hospital de La Paz; otro, en el mismo estado, fue evacuado al Hospital de Getafe, mientras que otros "dos pacientes moderados, pero menos graves" fueron evacuados al Hospital 12 de Octubre.

"Un séptimo paciente que hemos atendido in situ que se ha dado de alta en el lugar", ha explicado el supervisor del SAMUR.

La principal hipótesis de la explosión en el bar en Villaverde, una reparación en una sala frigorífica

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid recibieron a las 23:00 horas la llamada que alertó sobre la explosión, así como informó de que había víctimas en el interior del establecimiento, por lo que se activaron varias dotaciones.

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Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos pudieron comprobar la "presencia de varias víctimas que ya estaban en el exterior" y la presencia de un "pequeño incendio", que sofocaron al poco tiempo de llegar, informó Julio Rodríguez, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

"No existía una atmósfera explosiva y según nos ha comentado después, las personas que estaban allí trabajando se estaba haciendo una reparación en una sala frigorífica antigua y se ha podido generar una atmósfera explosiva que ha generado sobre todo daños materiales", agregó Rodríguez, quien también se refirió a los personales.

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Tras todo ello, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Municipal de Madrid y del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112).