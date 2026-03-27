Mabel Cupet Sevilla, 27 MAR 2026 - 13:07h.

La mascota se encuentra feliz en casa, en buen estado de salud aunque un poco más delgada de lo habitual

Su dueño agradece el apoyo de amigos, vecinos y de las redes sociales

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La vox de Alex Almagro ha cambiado por completo desde hace unos días que hablamos con él. Después de cinco días de angustía, incertidumbre y mucho miedo han encontrado a Rita: “Estamos felices”.

El animal, estaba desaparecido desde el pasado 22 de marzo, cuando se escapó de casa de una amiga que la cuidaba, por un despiste de su hijo, que dejo la puerta abierta de su vivienda situada entre las localidades de Gines y Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. “Han sido uno de los peores días de vida”, recuerda su dueño.

Rita volvió a casa donde la esperaban

Sin esperarlo y por sorpresa, Rita regresó a casa donde la esperaban con los brazos abiertos. Alex cuenta que en ese momento en que la vio entrar por la puerta se puso a gritar de alegría. “Desde que se fue, la puerta de casa ha estado abierta día y noche” esperando este momento que por fin ha llegado, nos dice Alex.

Una aparición por la que dan las gracias, pero que les hace sospechar que alguien la ha tenido retenida durante estos largos día para todos. Según nos cuenta, la cámara de seguridad que tienen instalada en el exterior del chalet en el que viven, registró el ruido de un coche que para en la vivienda pero que deja el motor encendido, como si alguien la hubiera devuelto.

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Alex asegura que ya estaban tras la pista de donde se podría encontrarse su mascota. Fue la llamada de una amiga la que le dio algunos datos de su posible paradero. La habían visto paseando con otro hombre por una zona donde casualmente “habían retirado todos los carteles que colocaron días antes con la imagen de Rita”.

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Su dueño asegura que todas estas sospechas están en manos de la Policía local de Castilleja de la Cuesta, quien investiga lo sucedido.

Se encuentra en buen estado de salud aunque más delgada

Pero lo mas importante es que Rita, algo cansada y un poquito más delgada, pero en buen estado, ya descansa en casa rodeada del cariño de los suyos. La han llevado al veterinario para comprobar que su salud es buena. “Viene limpia, lo que huele es a otro hogar. Se quedaba dormida pero despertaba como diciendo ¿estoy aquí?”.

La noticia, confirmada por su dueño en redes sociales, ha llenado de emoción a todos aquellos que siguieron de cerca el caso. Durante varios días, carteles con la imagen de Rita cubrieron farolas, comercios y parques, mientras que en internet se compartían mensajes con la esperanza de dar con su paradero. “No tenemos palabras para agradecer todo el apoyo recibido. Nunca dejamos de creer que volveríamos a verla”, expresó su dueño visiblemente emocionado.

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La familia agradece el apoyo recibido

Rita, la perrita de pelaje blanco y dos manchas marrones en los ojos, que desapareció el pasado domingo y cuya búsqueda movilizó a decenas de vecinos en redes sociales y por las calles de la ciudad, se encuentra en casa sana y salva. “El cuerpo aun lo tenemos cortado, pero felices porque ya está aquí” resume su dueño, que recuerda que han sido unos días muy difíciles “Las noches han sido muy largas y te echas la culpa, es muy cariñosa pero muy miedosa”.

Desde su familia han querido lanzar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que ayudaron en la búsqueda: “Rita está en casa gracias a todos”.

Sin duda, una historia con final feliz que ha dibujado sonrisas en todo el aljarafe sevillano y las redes sociales.