Jorge Bergantiños 05 ABR 2026 - 12:00h.

Se actualiza la base de datos, Nomenclátor, datada de 2003, que recoge 42.909 topónimos de ayuntamientos, parroquias y lugares

Entre los casos más destacados, la pérdida de la virgulilla de la ñ para A Caniza o el apellido De Morrazo para Cangas

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Santiago de CompostelaEl Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado la actualización de la base de datos que da nombre a los topónimos de la región. El Nomenclátor, que data del año 2003, ha sido revisado tras un “exhaustivo trabajo”, en palabras del presidente Alfonso Rueda, del Seminario de Onomástica de la Real Academia Galega (RAG).

Hasta 2.530 denominaciones se han modificado, 14 concellos, 182 parroquias y 2.335 lugares y se han añadido 1.655 nuevos topónimos, quedando un total de 42.909 registros en la mencionada base de datos. El cambio se hará efectivo en cuanto se publique en el DOG (Diario Oficial de Galicia). Es la comunidad autónoma con mayor riqueza toponímica, con más de 545.724 topónimos recopilados, según datos oficiales.

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Entre los que más destacan, los de los 12 ayuntamientos que varían su nomenclatura y que ahora deberán realizar los pertinentes cambios, como por ejemplo en la señalización o en las páginas oficiales. Estos son los nombres correctos A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz do Castrodouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras y Pastoriza.

Recuperación de nombres históricos

Hay diversos motivos para el cambio, pero todos se basan según explica el ejecutivo autonómico, en la etimología, en la documentación histórica, en el uso oral y escrito y en la tradición gráfica. Alfonso Rueda afirma que el Gobierno autonómico cumple así con la “salvaguarda de nuestra identidad a través del mantenimiento y recuperación de nombres históricos” que en el pasado se sustituyeron por otras formas “ajenas a la lengua gallega”.

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El caso más sencillo es el de Cerdedo Cotobade y Oza Cesuras, que pierden el guión que separaban ambas palabras, ya que son concellos fruto de una fusión. Cae el símbolo también en el municipio pontevedrés Mondariz Balneario, conocido por ser el más pequeño de la comunidad y por tener uno de los mejores balnearios de Europa.

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Otros tienen que ver con añadir el artículo determinado singular, en el caso de O Campo Lameiro, O Castro Caldelas, O Porto do Son y O Riós, el masculino “O” y en el caso de A Ribeira de Piquín, el femenino “A”, ya que se refieren directamente a lugares concretos. Condición que pierde el municipio lucense Pastoriza, que hasta el cambio se escribía con un “A” delante. Además, en la provincia de Lugo, se le ha añadido la nomenclatura de “do Castrodouro” a Alfoz, por el castillo del siglo XIV.

Los que más sorpresa han levantado son dos variaciones en dos localidades de la provincia de Pontevedra. A Caniza pierde su característica ñ, letra que sí existe en el gallego a diferencia de otras lenguas como la portuguesa, al adoptar la forma tradicional que deriva de la palabra “cana”. En la Ría de Vigo, suma el apellido que da nombre a la comarca Cangas de Morrazo, antes solamente denominado como Cangas.

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Valoración positiva por parte de la Real Academia Galega

En un comunicado, la institución ha celebrado los cambios y recuerda que, los topónimos de Galicia tienen como única forma oficial la gallega, como Ourense, A Coruña o Sanxenxo, según la Lei de Normalización Lingüística (1983) y le corresponde a la Xunta la sanción final de las denominaciones de entidades de población que propone la RAG.

Confirman que seguirán las revisiones de los topónimos, en esta ocasión lo han hecho con un total de 4.398 topónimos por motivos lingüísticos y realizó 13.788 revisiones de tipo geográfico-administrativo, aunque esperan que las futuras revisiones se puedan aprobar de forma anual o bianual, en un documento "en constante revisión", "como sucede en otras comunidades autónomas".