Mabel Cupet Sevilla, 07 ABR 2026 - 05:30h.

Un sistema innovador, apoyado en la IA, que permite a las personas con discapacidad auditiva interactuar directamente con los dispositivos de su casa

El sistema utiliza una cámara y redes neuronales para captar los movimientos del usuario

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“Tu casa en tus manos” es el juego de palabras con el que el Grupo de Investigación TIC-146 Supercomputación - Algoritmos de la Universidad de Almería (UAL), ha presentado su nuevo sistema innovador, con incidencia directa en las personas sordas. Se llama “Smart-LSE-UAL" y con él ha convertido el entorno de la Universidad de Almería en la primera “casa inteligente”, pionera en ser controlada en tiempo real mediante la Lengua de Signos Española (LSE).

Se trata de un sistema innovador, apoyado en la inteligencia Artificial (IA), que permite a las personas con discapacidad auditiva interactuar directamente con los dispositivos de su casa y dar órdenes como encender luces, bajar persianas o controlar el aire acondicionado, protegiendo la privacidad del usuario

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Los investigadores que lo han hecho posible, desde el Departamento de Informática de la UAL, han sido Antonio De Toro, Marcos Lupión, Vicente González, Juan Francisco Sanjuan y Pilar Martínez. Además de al grupo SAL, pertenecen al CEINSA, Centro de Investigación en Salud de la Universidad de Almería.

Inteligencia artificial al servicio de la accesibilidad

El sistema utiliza una cámara y redes neuronales para captar los movimientos del usuario. Con el objetivo de preservar la privacidad, las imágenes no se almacenan, sino que se transforman en representaciones simplificadas del cuerpo y las manos. A partir de ahí, la inteligencia artificial interpreta los signos y ejecuta órdenes concretas como encender luces, bajar persianas o regular la climatización.

Ante la inexistencia de bases de datos específicas para este tipo de aplicaciones, el equipo tuvo que crear su propio conjunto de datos, grabando signos y desarrollando una plataforma web que permite ampliarlos y perfeccionar el sistema de forma continua.

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Respuesta a una necesidad social

Se estima que en Europa cerca de 190 millones de personas presentan algún grado de pérdida auditiva, y alrededor de 750.000 se comunican exclusivamente mediante lengua de signos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de domótica actuales dependen de asistentes de voz, como Amazon Alexa o Google Assistant, lo que deja fuera a este colectivo.

El origen del proyecto se remonta al Trabajo de Fin de Grado de Antonio de Toro, que impulsó una iniciativa orientada a eliminar estas barreras tecnológicas y fomentar entornos más accesibles.

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Un futuro más allá del hogar inteligente

A corto y medio plazo, “Smart-LSE-UAL" promete mejorar la autonomía de las personas con discapacidad auditiva, permitiéndoles interactuar directamente con su entorno doméstico. Además, el sistema funciona en tiempo real y garantiza la privacidad al no procesar datos personales sensibles.

El equipo ya trabaja en ampliar el vocabulario de signos para permitir órdenes más complejas y adaptar la tecnología a dispositivos más pequeños. Paralelamente, han registrado la plataforma INSIGNIA, que reutiliza esta inteligencia artificial para la enseñanza interactiva de la lengua de signos, abriendo nuevas posibilidades en el ámbito educativo.

Un trabajo publicado a nivel internacional

El desarrollo ha sido llevado a cabo por el Grupo de Investigación TIC-146 Supercomputación - Algoritmos (SAL), integrado por los investigadores Antonio De Toro, Marcos Lupión, Vicente González, Juan Francisco Sanjuan y Pilar Martínez, todos ellos del Departamento de Informática de la UAL y miembros también del Centro de Investigación en Salud (CEINSA).

El trabajo, titulado “Smart Home Control through Sign Language Recognition”, ha sido publicado en el International Symposium on Ambient Intelligence 2025, dentro de la serie científica Lecture Notes in Networks and Systems. Su financiación ha contado con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y fondos FEDER.

Con este avance, la Universidad de Almería (UAL) no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que sitúa la accesibilidad en el centro del desarrollo digital.