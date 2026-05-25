La Policía Nacional ha compartido a través de sus redes sociales cómo es la Unidad que se encargará de la protección al papa en su visita a España

Itinerario detallado de la visita del Papa a Madrid: lista de actos oficiales, horarios y fechas señaladas

Compartir







La visita del papa León XIV a España ha causado un auténtico revuelo en la agenda española de los primeros días de junio. Después de 15 años sin que un pontífice visite España, la llegada de León XIV cobra un significado especial y, para este acontecimiento, se ha diseñado un itinerario muy cuidado y un dispositivo de seguridad pocas veces visto antes.

Para la protección de León XIV, la Policía Nacional ha formado a agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana durante días. Ellos mismos han compartido cómo es esta Unidad que está formada por agentes de la Brigada Central de Escoltas, policías nacionales y agentes de la Brigada Central de Protecciones Especiales.

PUEDE INTERESARTE Bad Bunny y el Papa podrían encontrarse en junio

La Unidad encargada de la protección al papa durante su visita a España

"Nunca antes los habías visto. Son nuestros agentes de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Policía Nacional. Llevan tiempo entrenando a diario y serán la protección más cercana al Papa León XIV durante su visita a España. Junto a otras unidades policiales, formarán parte del dispositivo de seguridad que dará protección a Su Santidad durante su estancia en nuestro país. La Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, asume la organización y ejecución de la protección de altas personalidades nacionales y extranjeras y de aquellas personas que se determinen, así como la de los edificios e instalaciones que por su interés lo requieran", detalla el cuerpo en sus perfiles sociales.

"De esta Unidad dependen: la Brigada Central de Escoltas, que asume las competencias de protección integral de altas personalidades del Estado, testigos protegidos y personas que se determinen, y de aquellos edificios e instalaciones que por su interés lo requieran. La Brigada Central de Protecciones Especiales, asume la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad y protección integral de personalidades o delegaciones extranjeras durante su estancia en nuestro país, con motivo de visitas y celebraciones de eventos de carácter internacional, así como la seguridad de los traslados de obras de arte que por su importancia lo requieran", terminan explicando desde la cuenta de la Policía Nacional en Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía forma en seguridad a los voluntarios de la visita del Papa León XIV a Madrid

Por otro lado, varios agentes de la Jefatura de Unidades de Intervención Policial de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional han formado este sábado en materia de seguridad a voluntarios que participarán en la visita de del Papa León XIV a Madrid.

En concreto, los asistentes son 33 jefes de equipo repartidos en dos grupos de 150 personas, que han recibido la formación en las instalaciones de la parroquia de San Juan de la Cruz de Madrid, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se trata de formación básica en materia en materia de seguridad para los voluntarios que van a colaborar en el dispositivo policial con motivo de la visita del Papa, que estará en capital del 6 al 9 de junio.

"La formación que les queremos transmitir es que van a tener siempre un apoyo por parte de Policía Nacional y lo que queremos es que colaboren en esas funciones de canalización, información y ser la cara amable con el peregrino, para que entiendan cuál es nuestro objetivo con esos cortes y esas movilizaciones de masas y puedan informar de la mejor manera posible", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios el inspector jefe Juan Ruiz.

Por su parte, Ángel Luis Caballero, director del voluntariado de la visita del Papa León XIV a Madrid, ha trasladado el agradecimiento a la Policía Nacional "por todo el esfuerzo y el dispositivo" para hacer posible que esta visita sea posible.