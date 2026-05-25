El salto de la reja se ha producido a las 3:02, cinco minutos antes con respecto al año pasado

La bajada de la Virgen, protagonizada por el sonido de las campanas de la ermita, los vítores y las palmas

Compartir







Durante la madrugada de hoy, lunes 25 de mayo a las 3:02 horas, los almonteños han realizado el tradicional salto de la reja y se han acercado a la Virgen del Rocío para ponérsela al hombro, comenzando de esta manera la procesión. Como cada año, la tensión a los pies de la reja ha sido máxima, llevada por la emoción de un momento esperado, cada año, por muchos.

Los almonteños han saltado la reja segundos antes de que Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte haya cruzado la Concha Peregrina que hace de pórtico del Santuario de la Virgen del Rocío, procedente del rezo del Santo Rosario, marcando comienzo la procesión de la imagen.

PUEDE INTERESARTE Herido un menor de 16 años tras ser arrollado por un caballo en la calle Santa María en El Rocío, Huelva

Visitar a sus 127 hermandades filiales

Dos minutos después del salto, el hermano mayor de la Matriz, Juan de los Santos, portador de esta insignia, se ha situado cara a cara ante la imagen y, en ese momento, las personas que ya se encontraban entorno al paso han procedido a bajarla del presbiterio para alcanzar la nave central de la ermita, un momento protagonizado por entre el sonido de las campanas de la ermita y continuados vítores y palmas.

PUEDE INTERESARTE La Guardia Civil contiene a dos bueyes desbocados y evita arrollamientos en una calle de El Rocío, Huelva

El 'salto' ha tenido lugar tan sólo cinco minutos más tarde que el año pasado, a las 2:57 horas y, apenas seis minutos después, a hombros de los almonteños y con el sonido de las campanas de la espadaña de la ermita, la Virgen ha alcanzado la altura del pórtico del Santuario para salir a una explanada frontal en la que la esperaban miles de fieles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras salir de la ermita, se ha dirigido, como es tradicional, a su lateral izquierdo, el de la marisma, para empezar a visitar a sus 127 hermandades filiales, siendo la primera de ellas la de Huévar del Aljarafe, en Sevilla, en un paseo que concluirá cuando decidan los almonteños.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para la ocasión, la Blanca Paloma y el niño, el 'Pastorcito', visten el histórico ajuar conocido como "de los Montpensier". Su autoría es anónima y está datado anterior al 1919, situándolo a finales del siglo XIX.

El exorno floral está compuesto por buganvillas en su característico color natural, obra del artista Mamé de la Vega.