Mabel Cupet Sevilla, 11 ABR 2026 - 20:01h.

Ha sido un grupo de rescatistas de perros los que finalmente han podido atraparlo con una jaula octogonal

Piden ayuda para encontrar a Edén, un perro perdido en una zona de senderismo en Málaga

Compartir







Después de una semana de incertidumbre y muchos kilómetros de distancia recorridos, Edén y Rebeca ya están juntos de nuevo en casa. Un final feliz que los protagonistas de esta historia, que ha mantenido en vilo a numerosas personas que todavía no se lo creen.

Como nos cuenta su dueña de acogida, Edén “está feliz y contento”, aunque un poco más delgado de lo habitual. El reencuentro entre ambos tuvo lugar ayer por la tarde, un momento que rebeca llevaba días esperando desde que, el pasado Jueves Santo, el animal se perdió durante una ruta de alta montaña. “lo he pasado muy mal, han sido días muy difíciles” nos cuenta.

Ha contado con la ayuda de muchas manos, pero finalmente ha sido un grupo de rescatistas con una jaula octogonal los que pudieron atraparlo, después de que varios vecinos de la zona se pusieran en contacto con Rebeca para advertirle de que habían visto a Edén.

Una búsqueda complicada

La búsqueda de Edén se convertía en una carrera contrarreloj desde el pasado 2 de abril, cuando se perdió en el entorno del Pico Huma, en la zona de El Chorro, en la localidad de Álora (Málaga).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lo que iba a ser una jornada de senderismo en plena naturaleza, durante las vacaciones de Semana Santa, terminó con un final inesperado. Edén acompañaba a Rebeca, su dueña de acogida, y a un grupo de amigos, durante la ruta de alta montaña. Cuando tan solo les faltaban 5 metros para terminar, en un terreno pedregoso, de bajada vertical y con piedras sueltas, las rocas se desprendieron provocando que Rebeca, que llevaba a Edén, se resbalara y la correa quedara enganchada a un matorral alto, ella a un lado y el perro a otro. No tuvieron forma de alcanzarlo, Edén asustado se fue hacia arriba y, ni ella ni sus amigos, pudieron alcanzarlo ya que el animal es muy ágil y rápido. “Estoy entre triste, frustrada, siento impotencia... ya casi habíamos llegado” relata su dueña.

Desde entonces, el silencio y la falta de noticias han marcado cada hora de búsqueda. Rebeca no ha dejado de recorrer la zona desde aquel instante, a pesar de que su residencia está en Sevilla.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Edén lleva con Rebeca desde el pasado mes de septiembre. Pertenece a la protectora de animales la Tropa de Isra, pero ella lo tiene acogido. Un animal que ya se ha convertido en uno más en su casa y este susto les ha unido aún más

Un llamamiento clave a través de las redes

Una búsqueda que traspasaba los límites de la montaña y llegaba a las redes sociales donde su dueña hizo un llamamiento desesperado para pedir ayuda y que empezó a difundirse rápidamente.

Desde el primer momento, fueron muchas las personas que se solidarizaron con Rebeca y difundieron su mensaje. Una ayuda que ha resultado clave para poder encontrar a Edén.

Agradecimiento a los voluntarios

Rebeca no oculta su emoción al recordar el apoyo recibido. “Han sido tantas las personas que me han ayudado, que esta experiencia me ha devuelto la fe en la humanidad”, afirma.

Vecinos de la zona se implicaron de lleno en la búsqueda, ofreciéndole alojamiento y abriéndole las puertas de sus casas “sin conocerme”, relata agradecida. Una cadena de solidaridad que, asegura, no olvidará.

Ahora, con Edén ya en casa, toca recuperar la normalidad y dejar atrás unos días que, aunque duros, han terminado con el mejor de los finales posibles.