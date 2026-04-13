Hacienda lo aclara: esta es la guía definitiva para declarar en la renta un Airbnb en Marbella

Marta Egea 13 ABR 2026 - 21:00h.

Los ingresos del alquiler turístico deben ser incluidos en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario, detallando todos los aspectos relacionados

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El alquiler turístico es una de las inversiones más rentables en zonas como Marbella. La combinación de turismo internacional, alta demanda y plataformas como Airbnb ha convertido a muchos propietarios en anfitriones casi sin darse cuenta. Pero, junto a esa rentabilidad llega una obligación que muchos siguen sin entender del todo: cómo declarar esos ingresos correctamente en la declaración de la renta.

Hacienda ha sido muy clara durante los últimos años: los alquileres turísticos están en el punto de mira. El aumento de este tipo de actividad y la facilidad para generar ingresos a través de plataformas digitales ha llevado a la Agencia Tributaria a reforzar los controles. En este caso, el mensaje es directo: no declarar o hacerlo mal puede derivar en sanciones importantes.

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Marbella, rentabilidad alta y más vigilancia fiscal

Marbella es uno de los epicentros del alquiler vacacional en España. Sin embargo, ese atractivo también ha provocado un aumento del control fiscal. Según el Plan de control Tributario, Hacienda ha intensificado la vigilancia sobre los alquileres turísticos para detectar ingresos no declarados o mal vigilados.

Además, la Agencia Tributaria dispone hoy de herramientas que permiten cruzar datos de plataformas como Airbnb, bancos y registros públicos. Esto quiere decir que Hacienda ya sabe cuánto se ingresa, cuánto y cómo, lo que reduce al mínimo el margen de error o la posibilidad de ocultarlo.

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Cómo tributa un Airbnb en el IRPF

El primer punto que todo propietario de un Airbnb en Marbella debe tener claro es que todos los ingresos generados por el alquiler turístico deben ser declarados en la renta, sin ninguna excepción. No importa si se trata de estancia puntuales, de pocos días o de cantidades que puedan parecer poco relevantes: desde el punto de vista fiscal, cualquier ingreso tiene la obligación de incluirse en el IRPF.

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Esta exigencia cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que plataformas como Airbnb comunican a Hacienda la información de las reservas, lo que permite a la Agencia Tributaria contrastar fácilmente lo declarado con lo realmente ingresado.

En la mayoría de los casos, cuando el propietario se limita a alquilar la vivienda sin ofrecer servicios propios de la industria hotelera, los rendimientos se consideran rendimientos del capital inmobiliario.

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Esto quiere decir que los ingresos deben declararse en el apartado correspondiente de la renta, incluyendo el total de los ingresos obtenidos y restando los gastos deducibles asociados al inmueble, como el IBI, los seguros, la comunidad o los suministros. El resultado es el rendimiento neto, que se integra en la base imponible del contribuyente.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental respecto al alquiler tradicional que muchos propietarios desconocen: el alquiler turístico no permite aplicar la reducción por vivienda habitual. Este es uno de los errores más comunes y también uno de los más costosos, ya que puede generar una regularización posterior por parte de Hacienda. Además, si se ofrecen servicios adicionales como puede ser la limpieza durante la estancia o atención continuada al huésped, la actividad puede pasar a considerarse económica, lo que cambia radicalmente su tratamiento fiscal.

Paso a paso: cómo declarar el Airbnb correctamente

Declarar correctamente un Airbnb en la renta no consiste en introducir una cifra global de ingresos, sino de reconstruir con precisión toda la actividad del inmueble a lo largo del año. El primer paso es recopilar toda la información: ingresos obtenidos a través de Airbnb, fechas de cada reserva y detalle de los cobros. Es esencial trabajar siempre con datos reales, no estimaciones, ya que Hacienda dispone de esta información y puede cruzarla fácilmente.

Una vez que se tienen recopilados todos los datos, hay que incluir el total de ingresos en el apartado correspondiente del IRPF, generalmente como rendimientos del capital inmobiliario si no se prestan servicios adicionales.

El paso siguiente es identificar y aplicar correctamente los gastos deducibles. En este momento entran conceptos como el IBI, la comunidad de propietarios, los seguros, los suministros o los costes de mantenimiento. Sin embargo, estos gastos no pueden deducirse en su totalidad si la vivienda no ha estado alquilada todo el año: deben ser prorrateados en función de los días reales de ocupación. Este punto es especialmente relevante, ya que una deducción incorrecta puede dar lugar a discrepancias con Hacienda y, en consecuencia, a una regularización posterior.

Otro aspecto fundamental es diferenciar los periodos en los que la vivienda ha estado alquilada de aquellos en los que ha permanecido vacía. Durante los días de alquiler se declaran los ingresos y los gastos asociados, pero durante los días sin uso turístico el inmueble sigue teniendo implicaciones fiscales a través de la imputación de rentas inmobiliarias. Esto obliga a dividir el año de forma clara y coherente, reflejando correctamente cada situación en la declaración.

Por último, es imprescindible asegurarse de que la actividad está correctamente clasificada. Si el alquiler se limita a la cesión de la vivienda, se mantiene como rendimiento del capital inmobiliario; pero, si se ofrecen servicios propios de un hotel, como hemos mencionado anteriormente, Hacienda puede considerarlo una actividad económica, con obligaciones adicionales como alta en actividad e incluso la aplicación del IVA.