Casi 900 detenidos en los disturbios en Francia tras el triunfo del PSG en la Liga de Campeones

Muere un joven de 24 años en París durante la celebración de la victoria del PSG en la Champions: hay cerca de 800 detenidos

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ParísLas celebraciones y la euforia por la victoria del PSG en la Champions se han cobrado su segunda víctima mortal. Según han informado medios franceses como 'Le Parisien', un hombre de unos 30 años habría muerto tras lanzarse al río Sena en plenos festejos por el título europeo.

Según informa el medio anteriormente citado, esta segunda víctima mortal habría saltado al río en plena euforia durante la madrugada del domingo. Sin embargo, su cadáver ha sido hallado durante el lunes 1 de junio por la brigada fluvial cerca del Ayuntamiento de París. Al parecer, este hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando se arrojó al Sena en las celebraciones por la victoria del PSG en la Champions.

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La primera víctima mortal: un joven de 24 años que conducía una moto

La muerte de este hombre es el segundo fallecimiento que se ha producido desde que el equipo de fútbol parisino ganase el título de Champions. La primera víctima mortal fue un joven de 24 años que falleció, según informaba la Fiscalía de París, cuando conducía una moto de cross en París.

Según un comunicado de la Fiscalía, los primeros indicios apuntan a que el conductor fallecido, de 24 años, habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

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Paralelamente, el ministro, en una comparecencia, aclaró que "en general la situación ha estado bajo control" y destacó, como otro de los incidentes más graves en los festejos, la embestida de un coche en una terraza del distrito X de París que dejó a dos heridos, uno de ellos muy grave.

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Casi 900 detenidos en los disturbios en Francia tras el triunfo del PSG en la Liga de Campeones

Además, más de 890 personas fueron detenidas en toda Francia durante los disturbios que se produjeron tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, según informó el lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Se trata de un 45% más de detenciones que tras la victoria del club parisino el año anterior, según declaró el ministro a la emisora France Inter. Además, afirmó que el elevado número de detenidos demostraba que las fuerzas de seguridad habían hecho bien su trabajo, ya que se sabía de antemano que habría disturbios.

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Estos estallaron en varias ciudades francesas tras la victoria del PSG sobre el Arsenal inglés en los penaltis para levantar su segunda Champions consecutiva. En algunos lugares, se saquearon tiendas y se provocaron incendios.

En los Campos Elíseos de París, donde se habían reunido miles de personas por el triunfo del conjunto galo, se produjeron enfrentamientos entre individuos enmascarados y las fuerzas de seguridad, con un total de 178 policías heridos.