Mabel Cupet Sevilla, 15 ABR 2026 - 07:30h.

El onubense convive con las secuelas de su lesión medular derivada de la espina bífida

Junto a su perro Summer se ha convertido en un ejemplo de superación y autonomía, demostrando que la discapacidad no define sus límites

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“Imagina que todo lo que has construido se derrumba de un día para otro” con esta frase comienza Luippi su biografía. Es un joven activista y creador de contenido de Huelva que se ha convertido en una de las voces más visibles en la divulgación sobre la discapacidad en Internet. Su historia está marcada por la superación personal, la concienciación social y el uso de las redes como herramienta para cambiar la percepción de la discapacidad.

El joven convive con las secuelas de su lesión medular derivada de la espina bífida y junto a su perro Summer se ha convertido en un ejemplo de superación y autonomía, demostrando que la discapacidad no define sus límites, sino que ha aprendido a adaptarse a ellos con resiliencia y apoyo incondicional de su compañero de cuatro patas.

A través de las redes, cuenta su día a día y los inconvenientes a los que se enfrenta como cuando acude a por ejemplo a un festival de música o como su perro le ayuda en diferentes situaciones.

Una historia de superación

Han sido las largas estancias en el hospital a raíz de su lesión medular, lo que llevó a Luippi a abrir un canal de YouTube con un propósito claro, ofrecer información accesible, cercana y real a otras personas que estuvieran viviendo situaciones similares. En aquel momento, apenas existía contenido que mostrara con naturalidad el día a día con una discapacidad, lo que hacía que muchas personas se sintieran solas o desinformadas durante su proceso de adaptación.

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Tras un año ingresado, al regresar a su vida cotidiana, Luippi se encontró con una realidad compleja: el entorno no está plenamente adaptado a las personas con movilidad reducida. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida y reforzó su decisión de utilizar las redes sociales para visibilizar estas barreras y sensibilizar a la sociedad.

Por una sociedad más inclusiva

Desde entonces, su trabajo se centra en promover una sociedad más inclusiva, señalando las dificultades que aún existen, pero siempre desde un enfoque positivo, cercano y con sentido del humor. Esa combinación de naturalidad y transparencia se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de su contenido.

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El influencer ha ampliado su presencia a plataformas como Instagram y TikTok, donde su mensaje ha alcanzado una gran difusión. En 2024, sus contenidos superaron los 100 millones de visualizaciones, consolidando su impacto en redes sociales.

Ha impartido más 110 conferencias

Además de su labor digital, en 2025 ha impartido más de 110 conferencias en distintos espacios, como teatros, empresas, centros educativos y otros foros de divulgación. Desde el año pasado, ha desarrollado una intensa actividad como conferenciante, llevando su mensaje a públicos muy diversos y consolidándose como una voz activa en la sensibilización social. En todas sus intervenciones comparte su experiencia personal como discapacitado, lo que aporta un enfoque cercano, real y profundamente humano a sus charlas.

En estas conferencias aborda temas fundamentales como la empatía, la resiliencia, la gestión emocional, la autoestima, el acoso escolar y el uso responsable de las redes sociales. Su objetivo principal es generar reflexión y concienciación, especialmente entre jóvenes y comunidades educativas, fomentando valores de respeto, inclusión y superación personal. A través de sus vivencias, consigue conectar con el público y transmitir un mensaje de fortaleza, aprendizaje y transformación ante las dificultades.

Summer su gran apoyo

Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria es la historia del rescate de Summer, una perra pastor belga malinois, que encontró abandonada en la carretera. Desde entonces, Summer se ha convertido en su compañera inseparable y en una figura habitual en sus contenidos, contribuyendo a transmitir mensajes de cercanía, cariño y aprendizaje. Juntos forman lo que él llama la “Familuippi”.

Su mensaje se apoya especialmente en el uso de Internet como herramienta de transformación social, permitiéndole llegar a públicos muy diversos y generar conciencia sobre la realidad de la discapacidad.

Como él mismo resume su filosofía: “Mostrar la realidad sin filtros: lo malo, para intentar cambiarlo; y lo bueno, para aprender de ello”.