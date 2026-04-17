Mabel Cupet Sevilla, 17 ABR 2026 - 18:30h.

El cierre del local supone el fin de casi 30 años de historia vinculada al lujo, la exclusividad y la proyección internacional de la Costa del Sol

La familia de Olivia Valère seguirá vinculada al complejo a través del restaurante LOV

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La emblemática discoteca Olivia Valère, uno de los grandes referentes de la vida nocturna en Marbella, ha cerrado definitivamente sus puertas, poniendo fin a casi 30 años de historia vinculada al lujo, la exclusividad y la proyección internacional de la Costa del Sol.

Considerada durante décadas como el epicentro del glamour marbellí, esta sala fue punto de encuentro habitual de celebridades, empresarios y figuras destacadas de todo el mundo.

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Un nuevo proyecto para el espacio

El local, situado en la carretera de Istán, iniciará ahora una nueva etapa. Un grupo inversor mexicano ha tomado el relevo con el objetivo de reabrir el espacio antes del próximo verano bajo un concepto renovado, aunque manteniendo la esencia de gran club internacional que siempre lo ha caracterizado.

Desde su inauguración el 25 de julio de 1997, con Naomi Campbell como madrina, Olivia Valère se convirtió en una referencia global del ocio nocturno. A lo largo de los años, por su local pasaron figuras como Prince, Tom Jones o Paris Hilton. Además, sus reservados y pistas de baile acogieron a artistas y personalidades de primer nivel como Luis Miguel, Mariah Carey, Mick Jagger, Alberto de Mónaco, Eva Longoria o Bruce Willis, Julio Iglesias, Ana Obregón, entre muchos otros.

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El alma de este proyecto fue Olivia Valère, inició su carrera en París antes de trasladarse a la Costa del Sol en los años 80. Allí comenzó a hacerse un nombre en el sector con la apertura de otros locales, relacionándose rápidamente con la élite internacional que visitaba la zona, como el actor Sean Connery. Con el respaldo del entonces alcalde Jesús Gil, inauguró en 1997 el que acabaría siendo su proyecto más emblemático, ubicado en plena Milla de Oro de Marbella.

Una figura mediática

Olivia Valère ya era conocida internacionalmente, pero en los últimos años, su paso por algunos programas de televisión como “Mujeres ricas” le hicieron aún más popular principalmente entre un público más joven.

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La empresaria falleció el 9 de junio de 2022 en París a los 75 años, tras una enfermedad que no le impidió seguir vinculada a su negocio hasta el final. Desde entonces, la discoteca permaneció abierta bajo la gestión de su familia, que ya buscaba un nuevo impulso para el espacio. “Los tiempos han cambiado” como nos cuenta su directora de comunicación.

Nueva etapa del complejo

Pese al cierre de la discoteca, la familia de Olivia Valère seguirá vinculada al complejo a través del restaurante LOV Olivia Valère, ubicado junto al club. Este espacio continuará ofreciendo una propuesta basada en el lujo, la gastronomía y el espectáculo, con cocina de inspiración francesa y experiencias en directo. Además, incorporará nuevas zonas más exclusivas, pensadas para un público que busca privacidad y una experiencia más personalizada. Y más enfocado en un ocio diurno.

Con el cierre de Olivia Valère se cierra una etapa clave en la historia reciente de Marbella, pero al mismo tiempo se abre la puerta a una renovación que aspira a mantener viva la tradición de la ciudad como uno de los grandes destinos internacionales del ocio y el glamour.

Inicios y primeros pasos en el negocio nocturno

Olivia Valère se convirtió en una de las figuras más influyentes del ocio nocturno de lujo en la Costa del Sol y en la proyección internacional de Marbella como destino de glamour y exclusividad.

Nacida en Meknes (Marruecos), desde joven mostró interés por el mundo de los negocios y la hostelería. Su primera etapa profesional se desarrolló en París, donde abrió su primera discoteca y comenzó a relacionarse con un ambiente cosmopolita ligado a la moda, el arte y la alta sociedad. Esta experiencia le permitió forjar un estilo propio y una visión clara de lo que más tarde sería su sello empresarial.

Llegada a la Costa del Sol

En los años 80 decidió trasladarse a la Costa del Sol, una zona que por aquel entonces empezaba a consolidarse como enclave turístico de alto nivel. Allí abrió el local Gray d’Albion, un restaurante-discoteca que rápidamente se convirtió en punto de encuentro de personalidades influyentes, empresarios y visitantes de alto poder adquisitivo. Este proyecto marcó el inicio de su consolidación en el sector del ocio en España.

Con el paso del tiempo, Olivia Valère fue ampliando su presencia en la noche marbellí, pasando por espacios emblemáticos como Puerto Banús y Puente Romano, donde continuó desarrollando su red de contactos con la élite internacional que visitaba la zona. Su capacidad para atraer a clientes exclusivos y crear ambientes únicos la convirtió en una referencia en el sector.

Un icono del lujo en Marbella

El gran punto de inflexión de su carrera llegó en 1997 con la inauguración de la discoteca Olivia Valere, situada en plena Milla de Oro de Marbella y respaldada, entre otros, por el entonces alcalde Jesús Gil. El local se convirtió rápidamente en uno de los clubes más exclusivos de Europa, reconocido por su diseño, su ambiente selecto y por acoger a celebridades internacionales de primer nivel. Por sus salas pasaron artistas, actores y personalidades de todo el mundo, consolidando su fama como “templo del glamour”.

A lo largo de su trayectoria, Olivia Valère cultivó una imagen de empresaria carismática, elegante y muy vinculada al mundo del espectáculo. Su discoteca llegó a ser considerada un símbolo de la Marbella más exclusiva, reforzando la idea de la ciudad como destino internacional del lujo.

Finalmente, falleció el 9 de junio de 2022 en París a los 75 años, tras una enfermedad. Su legado permanece ligado a la historia reciente de Marbella y al desarrollo del ocio nocturno del lujo en España.