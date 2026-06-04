Patricia Martínez 04 JUN 2026 - 07:30h.

Los profesores reclaman que se garanticen los derechos de los alumnos en la corrección

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Santiago de CompostelaSuperada la primera jornada de exámenes de la PAU en Galicia, que se alargarán hasta este jueves, las polémicas sobre algunas de las pruebas comienzan a aparecer.

En la primera jornada de las pruebas, los alumnos que realizaron el examen de dibujo técnico, una de las optativas, fueron los que más quejas mostraron a la salida, por cómo fue el desarrollo de la prueba. Durante la celebración de este examen, se tuvieron que corregir varios errores en los enunciados de los ejercicios, generando cierta confusión y malestar entre los alumnos.

Varios profesores de centros educativos gallegos han remitido a la CIUG un escrito de protesta por los errores en este examen, y pidiendo “que se garanticen los derechos de los alumnos durante la fase de corrección” y también reclamando la dimisión del equipo encargado de esta prueba.

“Consideramos que las graves incidencias producidas durante la realización del examen vulneraron los principios de igualdad de oportunidades, seguridad jurídica e equidad que deben regir una prueba de estas características”, explican los profesores en su escrito.

La detección de varios errores en el enunciado de algunas preguntas obligó a la CIUG a rectificar sobre la marcha durante la prueba, interrumpiendo el examen y haciendo que tuvieran que modificar sus resultados, además de generar confusión entre los alumnos, según denuncian los profesores. También se detectaron problemas en el planteamiento de las escalas en los ejercicios, y errores gráficos que introducían “dificultades añadidas innecesarias”.

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Critican los errores y también cómo se gestionaron una vez detectados

Los profesores no solo critican las faltas de coherencia en los ejercicios y los errores sino también la manera en la que se gestionó el problema, una vez detectado. En muchos casos, según exponen, los estudiantes ya habían empezado a cubrir la prueba cuando llegaron esas correcciones y se vieron obligados a “borrar, rectificar” o empezar de nuevo.

Toda esta situación generó malestar en las aulas entre unos alumnos que eligen esta asignatura como optativa, para subir sus notas de acceso a carreras como Arquitectura o algunas ingenierías. También hubo estudiantes que se habían ido del aula antes de que se comunicaran esos errores en los enunciados. Este mismo lunes desde la CIUG afirmaron que los errores se habían solucionado en la “primera hora de la realización de las pruebas”.

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Entre las reclamaciones de los estudiantes, que también aparece en la carta enviada por los profesores, está la excesiva extensión de la prueba”. Los examinadores optaron por facilitar media hora extra a los alumnos para terminar los exámenes, pero los firmantes del comunicado consideran “imposible terminar la prueba en el tiempo establecido”.

Los profesores critican también las diferencias de redacción que existían entre los exámenes redactados en castellano y en gallego. Eso también obligó a sustituir alguno de los modelos y generó confusión entre muchos de los alumnos que se presentaron a la prueba.

Los profesores piden a la CIUG una “solución justa” para el alumnado que realizó la prueba, y que se adopten “criterios extraordinarios de corrección que garanticen que ningún alumno saldrá perjudicado. También exigen que se haga pública una explicación detallada de las incidencias y reclaman la dimisión del grupo de trabajo encargado de este examen, porque “el daño realizado al alumnado no se puede volver a repetir. Consideramos que el equipo de trabajo no está a la altura de las circunstancias”, concluyen.

Polémica por una pregunta del examen de Historia de España

Esta no es la única asignatura con polémica en la PAU de Galicia. Este mismo martes ya se habían presentado algunas quejas por el examen de Historia de España. La formulación de una de las preguntas del examen generó también las protestas de profesores de Historia en Galicia. La controversia se centra en la pregunta comparativa del siglo XIX, en la que se pedía al alumnado comparar las características del socialismo y del anarquismo durante la segunda mitad del siglo XIX, una cuestión que, según los docentes que han reclamado, no se ajustaría a las orientaciones comunicadas para la prueba.

La CIUG ha reaccionado este miércoles a estas protestas, explicando que se trata de “conceptos básicos en relación a ideologías y movimientos políticos iniciados en el siglo XIX para poder entender el contexto político del momento”. Sin embargo, como apuntan, esos contenidos sólo aparecen específicamente reflejados “en las instrucciones del blog del grupo de trabajo a un único tema del bloque III, relacionado con aspectos socioeconómicos”, lo que generó confusión y malestar entre profesorado y alumnado. La comparativa se consideraba adecuada para que el alumnado supiera resolverla sin dificultad, explican. Pero desde la CIUG, han asumido esta incidencia y anuncian que “se revisarán las instrucciones del blog para el próximo curso”.

El examen de Historia de corregirá con "criterios flexibles", anuncian

Además, para garantizar la equidad del proceso evaluador, la pregunta será corregida aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto. “Ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta”, concluyen los organizadores de las pruebas de acceso. Además de agradecer al profesorado su atención para mejorar los procesos de evaluación.

Después de esta respuesta referida a la prueba de historia, la CIUG no ha reaccionado todavía públicamente a las quejas referidas al examen de dibujo técnico y a la carta emitida por un grupo de profesores. Todos los cuestionarios de los exámenes se publican completos en la web del CIUG una vez finalizados, donde profesores y alumnos pueden consultarlos con detalle.