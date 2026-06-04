La campaña por la presidencia del Real Madrid acelera y no sin polémicas: el entorno de Haaland niega acuerdo alguno y el anuncio del fichaje de Mou llega bajo la sombra de la IA

Enrique Riquelme desvela que "Raúl González Blanco será el director deportivo" si es presidente del Real Madrid: "No hay otra persona más adecuada"

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La campaña por la presidencia del Real Madrid pisa definitivamente el acelerador con la mirada puesta en las urnas del próximo domingo 7 de junio. En el duelo entre Enrique Riquelme y Florentino Pérez, las cartas comienzan a ponerse sobre la mesa y cada uno, –revolucionando el panorama que rodea a estas elecciones–, anunció ayer un nombre clave en sus proyectos. El primero fue el del gigante Erling Haaland. Enrique Riquelme se compromete a traerlo y lo anuncia como su gran baza, pese a que su padre y su representante han negado acuerdo alguno. El segundo fue el de José Mourinho, piedra angular en el proyecto de Florentino.

El portugués, –a través de un anuncio que llegó como réplica inmediatamente después de las palabras de Enrique Riquelme–, dice ‘sí’ a volver al Real Madrid para afrontar una nueva etapa cargada de ambición y exigencia, aunque distintas informaciones apuntan a que el técnico habría comunicado al Benfica, todavía su club, que el anuncio se realizó realmente con inteligencia artificial; algo que, no obstante, no tiene por qué ser excluyente de lo que ya se da como un hecho: su nuevo mandato en el banquillo blanco si Florentino Pérez vence en las urnas.

Las elecciones por la presidencia del Real Madrid llegan a su momento clave

A apenas tres días de que los socios puedan ejercer su derecho al voto de forma ininterrumpida desde las 9:00 horas a las 20:00 del 7 de junio en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, ubicado en la Avenida Alejandro de la Sota s/n (Madrid), en Valdebebas, los dos candidatos empiezan a imprimir intensidad a la batalla electoral, donde más allá del intercambio de acusaciones, que van escalando también en el tono con reproches cruzados, siguen añadiéndose nombres. El de Haaland y el de Mourinho se suceden también al de Raúl González e Ibrahima Konaté, respectivamente.

Sobre el primero, –el del legendario exdelantero madridista–, Enrique Riquelme ha dicho que será su director deportivo, convencido de que “no hay nadie mejor que conozca mejor la casa blanca” y “no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él”.

Sobre el segundo, el defensa francés de 27 años Ibrahima Konaté, Florentino Pérez también ha anunciado su fichaje, revelando así una de las que serían las primeras incorporaciones para la maltrecha zaga madridista, que durante las últimas temporadas no ha dejado de aquejar una sucesión interminable de lesiones en sus filas.

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Erling Haaland, la gran baza de Enrique Riquelme: su entorno desmiente un acuerdo

Tras los anuncios de ayer, hoy continúa el terremoto mediático. Sobre todo por las reacciones que han tenido lugar inmediatamente después de conocerse. Entre ellas las del padre de Haaland, Alfie, y la de su agente, Rafaela Pimienta, que en un comunicado conjunto contestaban rápidamente a Enrique Riquelme: “Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a los dos candidatos en las elecciones del Real Madrid”, subrayaban, dando paso así a un nuevo revuelo.

Lo acontecido, que a alguno le ha recordado a lo que pasó en su momento con Luis Figo, no ha dejado de tener eco desde anoche, con la pregunta en el aire de si lo de Riquelme tenía mucho más de propósito que de algo verdaderamente materializable. Por lo pronto, se ha comprometido a hacerlo posible.

La llegada del noruego sería también un extraño terremoto para un Manchester City que no está para muchos sobresaltos. Con la reciente marcha de Pep Guardiola marcando a parte de los aficionados, el club busca recuperarse de una racha complicada y alejada de su mejor versión, algo que se prolonga ya durante demasiado tiempo.

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José Mourinho y la polémica con la IA en el anuncio de su fichaje en la campaña de Florentino Pérez

Sin dejar nada al azar, inmediatamente después de que Enrique Riquelme mostrase en televisión su compromiso de traer a Erling Haaland, Florentino Pérez se apuntaba la réplica haciendo que el primer anuncio televisivo emitido justo después fuese el de su fichaje de José Mourinho.

En ese spot, el portugués venía a confirmar que los rumores eran ciertos con un breve pero más que elocuente ‘sí’. Un ‘sí’ a votar por el proyecto de Florentino y un ‘sí’ a volver al Real Madrid para labrar una nueva etapa. Sin embargo, sobre ello ha emergido ahora una pregunta: ¿Dijo realmente José Mourinho ‘sí’?

La duda viene de la ya omnipresente inteligencia artificial, porque efectivamente muy pronto comenzaron a surgir informaciones que apuntaban a que esa imagen de José Mourinho con la camiseta del Real Madrid afirmando estaba hecha con IA.

En esa línea, el diario luso ‘Récord’ publica que el portugués se habría puesto en contacto con el Benfica, todavía su club, para expresarles que las imágenes difundidas por la candidatura de Florentino Pérez fueron generadas con inteligencia artificial y que él no grabó ese vídeo. Por eso, ahora se ha generado un nuevo revuelo, aunque su llegada al club blanco, de ser reelegido presidente Florentino, se da por hecha, y desde hace un tiempo.