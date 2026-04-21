Mabel Cupet Sevilla, 21 ABR 2026 - 05:30h.

Su familia ofrece 500 euros de recompensa a quien la devuelva

El animal esta esterilizado y tiene microchip

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Marta y su familia viven angustiados desde el 20 de enero que le perdieron la pista a su gata Mia. “Estamos desesperados” nos cuenta esta familia de Guadalcacín, una pedanía de Jerez de la Frontera, Cádiz, que ya no sabe que más hacer para encontrar a su mascota.

Se trata de una hembra de raza siamesa, esterilizada, identificada con microchip. Su dueña la describe como una mascota muy casera, lo que aumenta la preocupación ya que temen que pueda encontrarse asustada o desorientada desde el día de su desaparición.

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Mía se escapó por una ventana abierta

La pérdida del animal se produjo en circunstancias que la familia aún no entiende, pero desde entonces no han dejado de movilizar recursos para intentar localizarla. “Mia nunca había salido de casa” nos asegura Marta, que nos cuenta, además, que la gata se escapó hace tres meses por una ventana que siempre estaba abierta. Fue una vecina la que la vio salir y desde entonces “nadie sabe nada”.

“Mia es parte de nuestra familia, dormía con nosotros, comía con nosotros” nos explica Marta entre sollozos. Reconocen que están destrozados, pero quien peor lo está llevando es su hermana. Fue ella, precisamente quien la encontró en la calle hace algo más de año y medio y desde entonces la han criado.

La han buscado sin descanso

Desde que desapareció su hermana se ha pasado semanas saliendo a buscarla sin descanso, por todos los lados, con una lata de comida, pero sin éxito por el momento. “Mía tenía devoción por mi hermana, siempre estaba pegada a ella” dice Marta.

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La fala de alguna pista que les lleve hasta su paradero, les tiene desesperados. “No sabemos a dónde buscar” repite con dolor su dueña.

Una búsqueda incansable que les ha llevado a distribuir carteles por Guadalcacín y los alrededores. “Hemos repartido carteles debajo de las puertas en todas las casas de los vecinos, una por una” dice Marta. Las redes sociales también se han convertido en un altavoz para esta familia desesperada por saber algo de Mía.

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Un animal doméstico poco acostumbra al exterior

Mía es una gata acostumbrada a vivir en el interior del hogar, con escaso contacto con el exterior, por lo que sus dueños insisten en que podría estar escondida o haber buscado refugio en alguna zona cercana, evitando el contacto humano por miedo.

Desde el primer momento, los propietarios han puesto en marcha una intensa campaña de búsqueda. “Puede que alguna persona mayor, que no se haya enterado la tenga recogida”.

Una recompensa de 500 euros

La familia está desesperada ante la falta de información del paradero de Mía, que ofrecen una recompensa de 500 euros a quien facilite información verificada que permita localizar a su gata o que consiga devolverla a su hogar en buen estado. Insisten en que su única prioridad es recuperarla sana y salva, sin otro interés más allá del reencuentro con su mascota.

“Lo importante para nosotros es encontrarla”, traslada su dueña, que no han perdido la esperanza pese al paso del tiempo. Subrayan además que, al estar identificada con microchip, cualquier veterinario o centro autorizado podría reconocerla fácilmente en caso de que apareciera o fuese entregada por terceros.

Llamamiento a la colaboración vecinal

La familia también recuerda que, por su carácter doméstico, Mía no está habituada a entornos exteriores ni a la vida en la calle, lo que incrementa su vulnerabilidad. Este hecho ha llevado a intensificar la búsqueda en zonas de refugio, garajes, patios interiores y espacios donde un animal asustado podría haberse ocultado durante semanas sin ser detectado.

Vecinos de Guadalcacín han colaborado en la difusión del caso, compartiendo imágenes y mensajes en redes sociales, así como revisando sus propios entornos por si la gata pudiera haber buscado cobijo en alguna vivienda o parcela cercana.

A pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición, la familia mantiene intacta la esperanza de encontrarla. Consideran que, en muchos casos similares, los animales aparecen incluso semanas o meses después, especialmente cuando han permanecido ocultos o han sido acogidos temporalmente por alguien sin conocimiento de su situación.

El milagro de Chica

Un ejemplo es el caso de Chica, una gata desaparecida en Jerez, que fue localizado por su dueña Isabel después de más de 24 días sin dar con su paradero. Chica se escapó de casa tras un descuido y desde ese día fueron muchas semanas de incertidumbre hasta encontrarla.

La desaparición de esta gata, ocurrida el pasado 11 de marzo en la calle Geraldino, en la zona conocida como El Chicle, movilizó durante semanas a vecinos, voluntarios y usuarios de redes sociales.

La familia insiste en pedir la colaboración de cualquier persona que pueda haber visto a una gata siamesa por la zona de Guadalcacín o alrededores desde finales de enero. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede resultar clave para su localización.

Mientras tanto, Mía sigue desaparecida, y su familia continúa en una búsqueda constante con la esperanza de poder volver a verla en casa tras más de dos meses de incertidumbre.