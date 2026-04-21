Una niña de cinco años ha fallecido de una posible meningitis en un hospital de Málaga tras acudir a varios centros sanitarios

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Una niña de cinco años residente en el municipio malagueño de Vélez-Málaga ha fallecido debido a una posible meningitis, cuyo origen y tipo aún se está determinando, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Así, en relación con el fallecimiento de esta niña, que fue trasladada al Hospital Materno Infantil, desde la Consejería de Salud han indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causa definitivas de la muerte. Aunque los sanitarios hicieron todo lo posible por salvarle la vida, la menor terminó falleciendo tras recorrer varios centros sanitarios sin saber qué le estaba ocurriendo.

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Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.

Acudieron a varios centros sanitarios

La familia con la menor asistió a otros centros de la comarca de la Axarquía, pero la fallecida terminó ingresando este lunes en el Hospital Materno Infantil de la capital malagueña. Finalmente, la pequeña ha terminado muriendo en este hospital donde están realizando las pruebas necesarias para saber la causa exacta de la muerte.

Tras su fallecimiento, los médicos están tratando de saber si la pequeña ha muerto por una meningitis, de la cual tendrían que averiguar su origen y el tipo, o si ha muerto a causa de otra enfermedad que pasara desapercibida. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacerle frente a tiempo ni identificar lo que le estaba ocurriendo.

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Los sanitarios no han confirmado por el momento lo que lo ha sucedido a la niña, pero tratan de dar lo antes posible con el para saber si realmente padecía meningitis y de dónde ha podido cogerlo. La familia tampoco ha querido dar más información de lo ocurrido.