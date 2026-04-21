Muere a los 17 años Badr, un joven que fue diagnosticado en 2022 de un agresivo cáncer infantil

Celia Molina 21 ABR 2026 - 16:15h.

Daniel Guerrero y Álex Roca han lamentado en sus redes la prematura de muerte de Badr, que padecía leucemia linfoblásticas

La carta de despedida de Álvaro Morata a María Caamaño: "Gracias a ti he aprendido muchísimo"

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Daniel Guerrero, padre de la niña Isabel, que falleció tras sufrir un rabdomiosarcoma en el cráneo y que es uno de los embajadores de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, ha anunciado la muerte de Badr, un joven marroquí de 17 años que, cuando apenas tenía 13, fue diagnosticado de leucemia linfoblástica, el tipo de cáncer más común en los niños.

Según Medline Plus, la LLA es un cáncer de la sangre y la médula ósea de rápida progresión, caracterizado por la producción excesiva de linfocitos inmaduros (linfoblastos) que impiden la formación de células sanguíneas sanas. Según ha explicado el gabinete de prensa de la Fundación CRIS Contra el Cáncer a Informativos Telecinco web, Badr se había sometido "a todos los tratamientos posible y a un trasplante de médula", hasta que falleció irremediablemente el pasado viernes 17 de abril.

Esta muerte se produjo un día después de que se comunicara el fallecimiento de María Caamaño, la niña salmantina que luchaba contra el sarcoma de Ewing y que se ganó el corazón de todos los españoles levantando la Eurocopa junto a los jugadores de la selección en el verano de 2024.

"Busca a Isa y sed felices allí arriba"

Tras su triste deceso, Daniel Guerrero ha publicado una fotografía junto a él en sus redes sociales, así como un texto de despedida en el que le pide que busque en el cielo a su hija: "Cuánto te voy a echar de menos Badr. Has sufrido tanto, has superado tantos escollos….Pero este último te hizo libre. Libre de sufrimiento, de dolor, de agotamiento, de preocupaciones y tratamientos. Ahora eres libre, estás en paz y podrás tener ese descanso merecido, que no deseado por los que te apreciamos", ha escrito en su cuenta.

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"Eres eterno y siempre vivirás en nuestros corazones. Eras nobleza, educación exquisita, cariño, respeto, protección y amor, por eso me enganché de ti tan rápido esa mañana de septiembre cuando te conocí. Vuela, busca a Isa y dile que la quiero, y sed felices allí arriba!!! Mandadnos alguna señal, si podéis. Mucha fuerza y ánimo a tus padres y a tus hermanas", concluye en su publicación.

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"No entiendo cómo puede existir el cáncer infantil"

El atleta español Álex Roca, que conoció a Badr durante su reto en bicicleta, también ha lamentado públicamente su muerte y ha pedido, como ya hizo la familia de la pequeña María Caamaño, que se invierta mucho más en la investigación contra el cáncer:

"Tuve la suerte de conocerle durante el reto de los cinco puertos más duros del Tour de Francia el año pasado junto a Daniel Guerrero y Cris Contra el Cáncer. Pero lo importante no era el reto. Eran ellos, l@s luchador@s. Badr nos abrió las puertas de su habitación con una generosidad y una sonrisa que no se olvidan. Nos hablaba de sus sueños, de sus estudios, de todo lo que le quedaba por vivir. Tenía mil sueños. Y hoy ya no está. Y no lo entiendo. No entiendo cómo puede existir el cáncer infantil", ha dicho Roca en su texto.

"No entiendo cómo un niño tiene que luchar una batalla así mientras el mundo sigue como si nada. No quiero aceptar esto. No quiero que ningún niño más tenga que pasar por lo mismo. No quiero que ningún niño más se vaya. Por eso hoy estoy aquí para decir algo muy claro: necesitamos más investigación, de verdad. La investigación es vida", ha gritado el atleta desde sus redes sociales.