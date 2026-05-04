Mabel Cupet Sevilla, 04 MAY 2026 - 16:07h.

Fue un vecino del municipio quien encontró al animal en estado de debilidad en plena vía pública del municipio sevillano

Numerosos vecinos se interesaron por su estado e incluso ofrecieron ayuda para su cuidado hasta su traslado a un centro especializado

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Un vecino de la localidad sevillana de Arahal localizaba en la tarde de ayer, domingo 3 de mayo, a un ejemplar de flamenco que se encontraba en estado de debilidad en plena vía pública del municipio sevillano. El hombre trasladó al animal hasta dependencias de la Policía Local, donde ha permanecido bajo custodia hasta su fallecimiento esta pasada madrugada.

El ave fue hallada en la calle Fuente de la Salud, en el barrio del Arache, presentando evidentes dificultades para volar y signos de desorientación, según han informado fuentes policiales. Tras el aviso, el animal fue trasladado a la Jefatura de la Policía Local, donde quedó a la espera de ser recogido por un centro especializado.

Activados de los protocolos de rescate

Desde el primer momento, los agentes contactaron con el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), aunque al tratarse de fin de semana no fue posible obtener respuesta inmediata. Paralelamente, el caso fue comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la Policía Local de Arahal informaba de la situación del ave: “Este flamenco está en la Jefatura de la Policía Local de Arahal. Un vecino lo trajo ayer, estaba caído en la calle Fuente de la Salud. Hemos llamado al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) pero es fin de semana y no cogen el teléfono. Se ha informado también al SEPRONA de la Guardia Civil. No es una especie propia de la zona y no puede volar. Esperamos que sea recogido lo antes posible”.

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Reacción vecinal ante un caso inusual

La aparición del flamenco ha generado una notable reacción en el municipio. La Policía Local difundió un vídeo del ave en sus redes sociales, lo que provocó que numerosos vecinos se interesaran por su estado e incluso ofrecieran ayuda para su cuidado hasta su traslado a un centro especializado.

Según ha explicado el jefe de la Policía Local de Arahal, José Carlos Brenes, en declaraciones a la web de Informativos Telecinco, la localidad mantiene una fuerte sensibilidad hacia el bienestar animal. Brenes señala que, a lo largo de sus más de 35 años de trayectoria, han sido habituales los rescates de especies como perros, búhos o zorros en el municipio, pero subraya que la presencia de un flamenco en las calles de Arahal es un hecho inédito.

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Un desenlace marcado por la fragilidad del animal

Pese a la disposición vecinal, los agentes decidieron mantener el ave en las instalaciones policiales al no contar con ningún vecino con los conocimientos específicos para su cuidado. El flamenco, que ya presentaba un estado de salud delicado, falleció durante la madrugada.

Las autoridades habían advertido desde el primer momento de la fragilidad del animal, por lo que su estabilización en las primeras horas resultaba clave para su posible recuperación. Sin embargo, su estado no logró revertirse.