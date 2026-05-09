Mabel Cupet Sevilla, 09 MAY 2026 - 06:00h.

Tras más de 17 años como camarero decidió montar su propio negocio que hoy es conocido en toda España

Sus videos superan el millón de visitas en redes sociales

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En la barra de una taberna de barrio pueden pasar muchas cosas, pero no es habitual ver a un camarero saltar mesas, barriles o incluso furgonetas con una bandeja llena y sin derramar una sola gota. Eso, sin embargo, es justo lo que ocurre en La Nueva Cata, donde Rafael Cepeda, ha convertido su trabajo en todo un número de habilidad que ya arrasa en redes sociales.

Rafa de 29 años de edad es el dueño y camarero de este establecimiento situado en el barrio cordobés de Vista Alegre, su barrio de toda la vida, que se ha convertido en las últimas semanas en un fenómeno viral en las redes sociales. Sus vídeos, en los que combina equilibrio, pruebas de agilidad y una buena dosis de atrevimiento, han traspasado las paredes del local para atraer a curiosos de distintos puntos de España.

Una larga trayectoria a pesar de su juventud

Este cordobés lleva desde los 17 años trabajando como camarero, una profesión que asegura que siempre le gustó y que le ha llevado a ciudades como Málaga, Menorca, Mallorca, Barcelona o Huelva.

Fue precisamente en esta última ciudad cuando decidió junto a su novia, que se había quedado embarazada, emprender en Córdoba. Tras localizar un local en su barrio de siempre, Rafa emprendió una aventura que nunca esperó que alcanzaría este éxito.

De un reto a un fenómeno viral

Su intención no fue nunca ser viral, pero tras darle muchas vueltas a la cabeza pensó que era la mejor opción de darse a conocer y además era una oportunidad de ser un ejemplo para su hijo, de mostrarle que “si el día de mañana tiene un sueño, tiene que luchar por ello”. Sus videos superan el millón de visitas en redes sociales

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Todo empezó con un reto aparentemente sencillo: servir 11 cafés de una sola vez. “Nunca había visto a nadie con más de cuatro cafés". El primero salió bien y ya empezó a animarse. "¿Y si salto una mesa con la bandeja?”, recuerda. Como en este reto llevaba un plato de salpicón lo bautizó como ‘saltipicón’. A partir de ahí fueron los propios clientes y después las redes quienes empezaron a subir el listón, proponiéndole retos cada vez más difíciles.

Pruebas cada vez más difíciles

Desde entonces, Rafa ha saltado prácticamente de todo: mesas con copas, bandejas cargadas de cafés o combinados, e incluso vehículos. “Suelo subir un video al día” admite, un reto que no siempre consigue a la primera. Y es que, aunque el resultado parezca fácil, detrás hay reflejos rápidos y un pulso firme que le ayudan a llevar a cabo estas acrobacias.

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Todo un éxito en las redes que se ha trasladado a su negocio. “Es una locura. Viene gente de todos los lados: Barcelona, Valencia, Murcia... hasta extranjeros que residen en Andalucía” nos cuenta Rafa, que asegura que para comer en su negocio los fines de semana hay que reservar “Ya me parece normal, pero te impacta”.

Un negocio de éxito

Lo que antes era una taberna más del barrio se ha convertido en parada obligatoria para quienes quieren ver en directo sus piruetas y comprobar que no hay truco, que los videos son reales. Le piden fotos, videos... “el domingo acabo muy cansado”.

Lejos de conformarse, ya piensa en su próximo reto “Siempre estoy dándole vueltas a nuevas ideas”, dice. Mientras tanto, en La Nueva Cata, las bandejas siguen volando, literalmente, y cada servicio se convierte en una pequeña función. Porque en este rincón de Córdoba, pedir un café puede acabar siendo, todo un espectáculo que nadie se quiere perder. “Al final con esfuerzo y con voluntad se consigue todo”.