Las camisetas hápticas generan sensaciones físicas en las personas sordas para que disfruten de la música en directo

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El recinto musical Marenostrum Fuengirola contará esta temporada con camisetas hápticas, prendas equipadas con sensores y electroestimuladores que simulan sensaciones físicas, lo que permitirá a personas ciegas, sordas o con problemas auditivos disfrutar de la música y los conciertos en directo.

Esta iniciativa, desarrollada por la empresa emergente fuengiroleña Rhytmo, busca promover la cultura musical y facilitar “la accesibilidad a todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas”, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Fuengirola, Málaga, responsable del espacio.

En una primera fase el número de camisetas disponibles, cuyo coste de producción ronda los 300 euros, será más reducid, alrededor de veinte, aunque la idea es que pueda ir aumentando progresivamente en función de la demanda, ha explicado a EFE el primer ejecutivo de Rhytmo, Josema Ezquerra.

Así funcionan las camisetas

“Rhytmo es un producto que transforma la música en sensaciones físicas a través de electroestimulación creando una nueva experiencia que involucra otros sentidos” y ofrece a personas que carecen de algún sentido una “experiencia inmersiva alternativa”, ha afirmado Ezquerra.

Las camisetas hápticas estarán a disposición del público general en los conciertos que se celebren en el escenario principal de Marenostrum, si bien en este cupo inicial se dará prioridad a personas con discapacidad auditiva y visual.

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Cómo conseguir una de ellas

Quienes estén interesados en probar las camisetas deberán dirigirse a la organización de Marenostrum para solicitarlo con, al menos, 24 horas de antelación.

Este proyecto se suma a la colaboración entre Marenostrum Fuengirola y la Fundación Music For All, que arrancó en el año 2023 y cuyo objetivo es implementar las medidas necesarias para que todos los asistentes puedan disfrutar de la música en directo “en igualdad de condiciones”, ha señalado el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Rodríguez.

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Mochilas vibratorias, bucles magnéticos, subtítulos e intérpretes de lengua de signos son algunas de las iniciativas en las que se trabajará en Marenostrum para ponerlas en marcha en la temporada de conciertos.