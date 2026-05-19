Mabel Cupet Agencia EFE Sevilla, 19 MAY 2026 - 14:46h.

La familia recurrirá el archivo de la querella mientras el colegio defiende su actuación

La Justicia mantiene diligencias paralelas sobre tres alumnas señaladas como presuntas responsables del acoso

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Un informe de la Inspección Educativa apunta que el centro privado concertado en el que estudiaba Sandra Peña no habría adoptado medidas adecuadas frente a una situación de posible acoso escolar, según han informado fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo, una información que ha adelantado el Diario de Sevilla.

El documento se elaboró pocos días después del suicidio de la menor, ocurrido el pasado octubre en la provincia de Sevilla, y analiza la actuación del colegio Irlandesas de Loreto, donde la alumna estudiaba y donde se habrían producido episodios de acoso por parte de otras estudiantes.

Falta de activación de protocolos

Según las conclusiones del informe, no consta que el centro educativo iniciara un procedimiento corrector ante las conductas denunciadas, lo que incluiría la activación de los protocolos de acoso escolar y de riesgo autolítico.

Los inspectores señalan además la existencia de al menos tres incidentes entre Sandra y las presuntas acosadoras, que habrían incluido insultos y vejaciones, y consideran que estos hechos debieron motivar la puesta en marcha de medidas específicas de protección.

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Medidas discutidas y actuaciones previas

El contenido del informe contrasta con el auto judicial que ha llevado al archivo provisional de la querella presentada por los padres de la menor contra el centro educativo. En dicha resolución, el juez apunta que el colegio sí adoptó medidas tras reunirse con la familia en septiembre de 2025, entre ellas la separación de las alumnas implicadas y el seguimiento psicopedagógico de la situación.

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No obstante, el instructor también subraya la ausencia de relación de causalidad entre la actuación del centro y el suicidio de la menor, ocurrido fuera del entorno escolar.

Investigación paralela y reacción de la familia

Paralelamente, un Juzgado de Menores mantiene abierta una investigación sobre tres alumnas señaladas como presuntas responsables del acoso.

Tras conocerse el archivo provisional de la querella, la familia de Sandra Peña ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, que aseguran les ha provocado un profundo impacto emocional.

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Por su parte, el colegio Irlandesas de Loreto ha defendido su actuación, afirmando que en todo momento actuó “guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger” a la alumna.