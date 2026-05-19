Mabel Cupet Sevilla, 19 MAY 2026 - 16:08h.

El viaje de estudios del IES Maestro Padilla se vio marcado por vómitos, diarreas y la atención médica a bordo tras la aparición de los primeros síntomas nada más iniciar la travesía

El centro prepara una denuncia por la gestión del brote, mientras la naviera habría minimizado la situación, según el instituto

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Lo que debía ser un viaje inolvidable terminó convirtiéndose en una experiencia complicada para los alumnos de Primero de Bachillerato del IES Maestro Padilla, en Almería, tras un brote de gastroenteritis que afectó a 42 personas durante un crucero de fin de curso por el Mediterráneo.

En total, 39 estudiantes y tres profesores resultaron afectados por un cuadro gastrointestinal que se inició apenas un día después del embarque, según ha informado el propio centro educativo. El viaje, un crucero por el Mediterráneo, que se desarrolló entre el 12 y el 18 de abril, recorrió ciudades como Barcelona, Cagliari, Nápoles, Roma, Génova y Marsella.

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Síntomas generalizados a bordo del barco

Los primeros casos se detectaron la misma noche tras la primera cena a bordo. A partir de ahí, los contagios o intoxicaciones se extendieron rápidamente entre los participantes del viaje y también entre otros pasajeros del crucero.

Según relatan, la situación a bordo llegó a ser especialmente complicada, con numerosos episodios de vómitos y diarreas en distintas zonas del barco. Algunos afectados llegaron a requerir atención médica.

Aunque la mayoría de los estudiantes se recuperó en un corto periodo de tiempo, los responsables del grupo describen unos días de especial dificultad, con turnos constantes de vigilancia y atención a los menores enfermos.

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Denuncian una “mala gestión” del brote

El centro educativo sostiene que la compañía naviera no reconoció oficialmente el brote hasta varios días después de los primeros casos, lo que ha generado malestar entre los responsables del viaje.

Cuentan que la tripulación habría minimizado inicialmente la situación, a pesar de las advertencias del personal docente sobre la extensión de los síntomas entre los pasajeros.

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El instituto también cuestiona la atención médica prestada a bordo en algunos casos, asegurando que hubo diagnósticos que no se correspondían con los síntomas presentados por los estudiantes, como el de tres alumnos que fueron diagnosticados con una laringitis.

El centro prepara una denuncia

Ante lo ocurrido, el IES Maestro Padilla está preguntando los pasos a seguir, recopilando testimonios y reclamaciones tanto de familias como de otros pasajeros del crucero para presentarlos en una denuncia que prevén interponer ante la Policía Nacional, tras presentar en un primer momento las pertinentes reclamaciones dirigidas al departamento de atención al cliente una vez que terminaron el crucero en el puerto de Barcelona.

Aseguran desde el centro, que el principal problema se centra en el trato recibido y en la gestión por parte del crucero del brote de gastroenteritis, que les hicieron sentirse desprotegidos.

Desde el centro reconocen que, pese a la complicación de la experiencia, la mayoría del alumnado ha superado el episodio y ha regresado a la normalidad tras el viaje, aunque insiste en la necesidad de esclarecer la gestión que consideran muy deficiente del brote durante una travesía que no olvidarán jamás.