En el vídeo se aprecia cómo el helicóptero está a punto de estrellarse con el agua cuando realiza una maniobra para evitarlo

Desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo: de la presencia de la princesa Leonor a la incidencia inédita con la bandera de España

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VigoLas Fuerzas Armadas han realización una exhibición sobre su capacidad de actuación frente al rey Felipe VI, quien hoy ha sido sorprendido en el desfile del ejército. Durante la celebración del evento, que se realizó en la playa de Samil (Vigo), los asistentes quedaron sorprendidos por la pericia de un piloto de helicóptero de la Guardia Civil que evitó lo que pudo ser un grave accidente.

En el vídeo se aprecia cómo el helicóptero está a punto de estrellarse con el agua cuando realiza una maniobra para evitarlo en el último segundo. Este piloto estaba participando en el simulacro de operación antiterrorista. La playa de Samil se convirtió en un plató de película de acción gracias a la actuación de las Fuerzas Armadas.

El Ejército 'saca músculo' en la exhibición realizada en Vigo

El Ejército de Tierra mostró el avance de una sección motorizada de vehículos VAMTAC de infantería y zapadores. Por su parte, la UME ha realizado una demostración de rescate acuático y asistencia sanitaria ante inundaciones como las acontecidas en la DANA que asoló la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, que han culminado con técnicas de estabilización y reanimación cardiopulmonar avanzada en la playa, según 'EFE'.

Miembros de la Guardia Civil con dos helicópteros han llevado a cabo una operación conjunta en el mar frente a una amenaza terrorista y han recreado una intervención de rescate a un buque secuestrado.

Cinco helicópteros de la Patrulla ASPA han llevado a cabo varias maniobras acrobáticas

La Armada ha realizado una operación anfibia completa por aire y por mar que ha simulado un escenario realista en el que una fuerza hostil ha tomado el control de una zona costera estratégica, y la misión ha consistido en recuperar ese terreno, neutralizar la amenaza y asegurar los objetivos marcados en la playa.

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Cinco helicópteros de la Patrulla ASPA han llevado a cabo varias maniobras acrobáticas y han cerrado la exhibición pintando con humo los cielos con los colores de la bandera. Junto con los saltos de la Papea, han protagonizado los momentos más aclamados por el público congregado en la playa viguesa.

La exhibición se ha completado con una exposición estática en la avenida de Beiramar

Un total de 2.600 efectivos han participado en esta exhibición y en la actividad previa en la que el rey ha pasado revista a dotaciones de la Armada. Ambos actos forman parte de la programación con motivo del Día de las Fuerzas Armadas (Difas), que este año se celebra en Vigo.

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La revista naval y la exhibición dinámica se han completado con una exposición estática en la avenida de Beiramar que ha permitido a los visitantes conocer de cerca los medios de defensa de los que dispone España para garantizar su seguridad y la de sus socios internacionales.