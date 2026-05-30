La cuerda que subía la bandera por el mástil se ha soltado y la enseña ha caído

La princesa Leonor debuta en el Día de las Fuerzas Armadas: nervios, confianza y gestos de complicidad con los reyes

Compartir







VigoMiles de ciudadanos han salido este sábado a las calles de Vigo para mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en su día (DIFAS) para disfrutar de un desfile militar que ha quedado algo opacado porque la parte aérea y el salto de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA) han tenido que ser cancelados debido a que el bajo techo de nubes impedía la visibilidad de las aeronaves y los saltadores y ponía en riesgo su seguridad.

El desfile, cuya extensión ha rondado un kilómetro de la avenida Samil, ha comenzado con la llegada de sus majestades a la tribuna real pasadas las 12.00 horas, entre aplausos y 'vivas' de los vigueses.

Ha sonado el himno nacional y una salva de 21 cañonazos, secundados por más 'vivas' por parte de los miles de vigueses que se han congregado desde primera hora de la mañana.

El incidente con el izado de bandera

Después, se ha rendido honores a los reyes y Felipe VI ha recibido novedades del jefe de Batallón de Honores. A continuación, el rey ha pasado revista al Batallón de Honores y los monarcas han saludado a las autoridades. Inmediatamente después era el turno de uno de los momentos más sensibles y espectaculares: el tradicional salto paracaidista frente a la tribuna real portando la bandera de España, pero los vigueses se han quedado sin disfrutarlo.

PUEDE INTERESARTE Espectacular maniobra de un helicóptero de la Guardia Civil durante una exhibición de las Fuerzas Armadas en Vigo

A continuación, en el momento del izado de la bandera nacional con el himno de fondo, la cuerda que la subía por el mástil se ha soltado y la enseña ha caído. Tras unos breves momentos de incertidumbre y tras la decisión del rey Felipe, han colocado la bandera en una bandeja y, en su lugar, ha presidido el desfile la bandera de la Guardia Real, la más antigua de las que han participado en el desfile.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras el incidente, se ha proseguido con el evento con normalidad.

El mal tiempo protagoniza el desfile

El Ejército del Aire y del Espacio "ha apurado hasta el último instante", pero finalmente han decidido cancelar el paso de los caza, las aeronaves de transporte y los helicópteros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los vigueses tampoco han podido ver el sobrevuelo de la Formación Mirlo tiñendo el cielo de Vigo con los colores de la bandera nacional.

La Formación Mirlo, compuesta por seis aeronaves e integrada por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, sustituye a la Patrulla Águila desde 2025, tras la entrada en funcionamiento del nuevo Pilatus PC-21 y la 'jubilación' del C-101 tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.