Mabel Cupet Sevilla, 30 MAY 2026 - 20:00h.

La Facultad de Medicina incorpora nuevas infraestructuras pioneras que permitirán al alumnado entrenarse en entornos clínicos inmersivos y sin riesgo para pacientes reales

El proyecto, financiado con 1,5 millones de euros de fondos europeos y estatales, sitúa a la UGR a la vanguardia de la educación médica en España

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Aprender a atender una urgencia crítica, practicar una reanimación cardiopulmonar o enfrentarse a una intervención obstétrica compleja sin poner en riesgo a ningún paciente real ya es posible en la Universidad de Granada. La Facultad de Medicina ha dado un paso decisivo hacia el futuro con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras tecnológicas que combinan simulación clínica avanzada y realidad virtual para revolucionar la formación de los futuros profesionales sanitarios.

Las nuevas instalaciones, presentadas este miércoles, convierten a la UGR en uno de los centros universitarios más avanzados del país en educación médica inmersiva. El proyecto integra un laboratorio de ecografía con realidad virtual, un hospital de simulación, consultas clínicas recreadas y laboratorios específicos de entrenamiento técnico.

Un hospital para aprender sin poner vidas en riesgo

La filosofía que sostiene este nuevo modelo formativo es sencilla: permitir que los estudiantes se equivoquen, practiquen y repitan procedimientos tantas veces como sea necesario antes de enfrentarse a pacientes reales.

“El objetivo no es solo incorporar alta tecnología, sino mejorar la educación médica y hacerlo en condiciones de máxima seguridad”, explica el decano de la Facultad de Medicina, José Juan Jiménez Moleón.

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El nuevo Hospital de Simulación reproduce con gran realismo el funcionamiento de un centro sanitario. En su interior conviven un quirófano-paritorio destinado a prácticas obstétricas y quirúrgicas, una unidad de cuidados intensivos y urgencias y salas de hospitalización que recrean la atención diaria a pacientes ingresados.

Escenarios reales para formar médicos del futuro

Cada espacio está diseñado para que el alumnado pueda vivir situaciones clínicas complejas en un entorno controlado. Los escenarios son supervisados desde salas de control donde el profesorado dirige en tiempo real cada simulación y analiza posteriormente el desarrollo de la práctica junto a los estudiantes.

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La tecnología audiovisual integrada permite grabar y retransmitir cada ejercicio para estudiar errores, mejorar protocolos y reforzar competencias clínicas esenciales.

Además de las áreas hospitalarias, la facultad ha creado siete consultas simuladas donde los estudiantes podrán entrenar habilidades fundamentales como la entrevista clínica, la exploración física o la comunicación con pacientes.

La realidad virtual entra en las aulas de Medicina

Uno de los espacios más innovadores es el nuevo laboratorio de ecografía con realidad virtual. Equipado con 15 puestos individuales de última generación, permite a los estudiantes practicar exploraciones ecográficas en entornos inmersivos que reproducen con precisión la resistencia de los tejidos, las imágenes reales de un ecógrafo e incluso distintas patologías clínicas.

Gracias a esta tecnología, el alumnado puede repetir procedimientos una y otra vez hasta adquirir seguridad y destreza, reduciendo la curva de aprendizaje antes de llegar a contextos asistenciales reales.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, destaca que estas instalaciones representan “un paso importantísimo” en la incorporación de nuevas tecnologías capaces de transformar “de forma cualitativa” la formación médica y consolidar una docencia de vanguardia.

Una inversión pionera en España

El proyecto ha sido financiado con fondos del Plan UniDigital del Ministerio de Universidades y recursos europeos Next Generation, con una inversión total de 1,5 millones de euros.

El vicerrector de Transformación Digital, Gabriel Maciá, subraya que actualmente “no existe un proyecto de simulación y realidad virtual de este nivel” en el ámbito universitario español.

Más allá de la tecnología, la iniciativa persigue adaptar la enseñanza médica a las necesidades reales de la sanidad actual, apostando por metodologías inmersivas y prácticas cada vez más cercanas a la realidad asistencial.

Aprender haciendo

El nuevo modelo formativo de la UGR se completa con laboratorios específicos para el entrenamiento de habilidades clínicas, donde los estudiantes podrán practicar técnicas como venopunciones, punciones lumbares, auscultaciones, sondajes o maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La posibilidad de repetir procedimientos en un entorno seguro no solo mejora la preparación técnica, sino también la confianza y capacidad de respuesta del futuro personal sanitario.

La Facultad de Medicina de Granada da así un paso hacia una enseñanza más humana, tecnológica y experiencial, donde el error deja de ser un riesgo para convertirse en parte esencial del aprendizaje.