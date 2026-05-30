La peregrinación romera se ha desarrollado entre cánticos de estrofas de algunos de los temas más conocidos de la cantante

Las altas temperaturas de hasta 34 grados han hecho que en la procesión en honor de la Jurado se hayan buscado las zonas de sombra

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ZamoraLa cantante Rocío Jurado ha protagonizado este sábado por la tarde una romería pop en la que una imagen de 'La más grande' ha sido llevada en andas y 'santificada" en Zamora, que coincide con el veinte aniversario de su muerte, que se cumple este próximo lunes, 1 de junio.

La singular beatificación, entre gritos de los asistentes de "reina, reina y reina, y guapa, guapa y guapa", ha tenido lugar en el marco del evento Hurra Pop, un festival musical en el que cada año se canoniza a un ídolo musical ya fallecido y que en anteriores ediciones ha santificado a leyendas como David Bowie, Tino Casal o Raffaella Carrá.

"En una ciudad como Zamora es donde más sentido tiene una romería pop", afirma María Eugenia Cabezas

Las altas temperaturas, de hasta 34 grados, han hecho que en la procesión en honor de la Jurado junto al río Duero, en las aceñas de Cabañales, se hayan buscado las zonas de sombra y haya habido disparos de pistolas de agua y rociados de hisopo de agua bendita para refrescar el ambiente.

"En una ciudad como Zamora es donde más sentido tiene una romería pop", ha asegurado a EFE la concejala de Cultura del Ayuntamiento zamorano, María Eugenia Cabezas, que ha subrayado que le resulta difícil explicar con palabras lo que se vive en un evento festivo de este tipo, una singular romería en la que la gente coge las andas y pasea a su ídolo musical.

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La peregrinación romera se ha desarrollado entre cánticos de estrofas de algunos de los temas más conocidos de la cantante de Chipiona, desde 'Como una ola' hasta 'Ese hombre' o 'Se nos rompió el amor'.

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"Una santa como Rocío se lo merece", señala Andrés Cid

En un momento del recorrido, asistentes caracterizados de autoridades eclesiásticas han rociado a los presentes con el agua bendita y han declarado la santidad de María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado.

"Una santa como Rocío se lo merece", ha declarado a EFE el coordinador del Hurra Pop, Andrés Cid, que ha asegurado que a todo el mundo le gusta alguna canción de la chipionera y por ello han querido dedicarle a ella esta edición del festival, en la que el aforo de 1.000 personas se ha completado, con participación cada año de más público llegado de fuera de Zamora.

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Entre ellos han figurado Óscar y Natalia, llegados de la vecina Salamanca, que han visto en la romería pop "una oportunidad para descubrir nuevas experiencias, con amigos, nuevos grupos y nuevos estilos musicales" y han admitido que dedicarla a Rocío Jurado es "un plus" que les ha motivado para acudir.

Se ha escuchado la música tradicional y el folclore del grupo Ringorrango

El rito por el que se declarada santa a una leyenda musical se ha convertido en uno de los momentos más significativos del Hurra Pop, un festival especializado en música indie que se desarrolla a orillas del río Duero y en el que también tienen cabida otro tipo de estilos musicales.

Prueba de ello es que en la edición de este año no solo se han canturreado las coplas y las baladas románticas de La Chipionera, sino también se ha escuchado la música tradicional y el folclore del grupo Ringorrango, encargado de abrir las actuaciones musicales del Hurra Pop.

Con un aforo limitado a un millar de personas

También los niños han tenido su protagonismo con el espectáculo infantil de Pumuki Circo Chisme con el que al mediodía del sábado se ha dado por inaugurada la romería pop.

El evento se desarrolla en un aforo limitado a un millar de personas en el que se ofrecen actuaciones en directo de grandes artistas y también hay disponibles puestos de gastronomía local y una ludoteca.

En esta edición el cantautor barcelonés Joe Crepúsculo ha figurado en el cierre de un cartel de actuaciones musicales que se prolongan durante doce horas en el que igualmente han ocupado lugares preferentes la cantante vasca La bien querida o las cántabras Repion.

Amador Mohedano ha abandonado la ceremonia

Gloria Camila, Rocío Flores y Ortega Cano, entre muchos otros familiares de 'La más grande' no se han perdido el homenaje que comenzaba con una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Regla. El hermano de la cantante, Amador Mohedano, también se encontraba allí, pero, en un momento dado, ha abandonado la ceremonia. En 'Fiesta', han podido hablar con él para conocer el motivo: "Estoy bien, únicamente que tengo la espalda día sí y día también fastidiada. He estado en la misa, pero es que no podía aguantar. Ahora vendrán a pincharme. Me he emocionado porque querría haber hecho todo el recorrido y no he podido. Me he tenido que venir a casa y aquí me he quedado".

Además, el hermano de Rocío Jurado se ha sincerado sobre cómo se siente en un día como hoy dedicado a su hermana: "No lo he superado, es complicado. Mi casa la tengo toda llena de fotos de Rocío (...) Es un día muy emotivo, yo ya he llorado esta mañana con mi sobrina, Gloria, y otra vez ahora. Respecto a la ausencia de Rocío Carrasco, Amador ha hablado con contundencia: "No la echamos de menos nadie. Sabemos que ni va a venir ni nada, ya a eso te acostumbras".