Mabel Cupet Sevilla, 02 JUN 2026 - 14:00h.

La paciente, que llevaba más de una década conviviendo con un fallo intestinal irreversible

El Hospital Virgen del Rocío culmina con éxito una de las intervenciones más complejas, posible gracias a la donación de órganos

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Durante más de diez años, Concha no pudo sentarse a la mesa y comer con normalidad como cualquier otra persona. “Yo a la hora de comer, me ponía a limpiar o me iba a la calle. Esto es nuevo para mi y para mi familia” cuenta. Su organismo había dejado de aceptar los alimentos y su vida dependía de una compleja nutrición administrada directamente por vía intravenosa. Cada día estaba condicionado por una enfermedad que había transformado por completo su rutina y su salud.

Concha llevaba más de trece años luchando contra un grave problema intestinal derivado de varias intervenciones quirúrgicas que terminaron provocándole un fallo intestinal irreversible. Con el paso del tiempo, su situación se fue deteriorando hasta alcanzar un punto crítico. A pesar de las dificultades asegura que “nunca tiré la toalla”.

Hoy, apenas un mes después de una intervención histórica, Concha ha recuperado algo que para la mayoría de las personas resulta cotidiano, puede volver a alimentarse por boca y nutrirse con normalidad. “Parece que estoy viviendo un sueño”, asegura.

Su historia se ha convertido en el símbolo de un avance sin precedentes para la sanidad pública andaluza.

Un trasplante que cambia vidas

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha realizado con éxito el primer trasplante de intestino de la historia de Andalucía, una intervención de altísima complejidad que hasta ahora obligaba a los pacientes andaluces a desplazarse fuera de la comunidad para acceder a este tratamiento.

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La operación fue posible gracias al trabajo coordinado de más de medio centenar de profesionales de distintas especialidades y sitúa a Andalucía entre los territorios capaces de desarrollar uno de los procedimientos más complejos de la medicina de trasplantes.

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La unidad de Cirugía General, dirigida por el doctor Javier Padillo, lideró una actuación que requirió meses de planificación y una estrecha colaboración con los servicios de Endocrinología, Nutrición, Aparato Digestivo y la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva.

Una carrera contrarreloj

El trasplante intestinal representa uno de los mayores desafíos médicos existentes. A diferencia de otros órganos, el intestino contiene una elevada carga de tejido inmunológico, lo que incrementa considerablemente el riesgo de rechazo y de infecciones tras la intervención.

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En el caso de Concha, además, existía una dificultad añadida: encontrar un donante compatible.

Los especialistas tuvieron que descartar numerosos ofrecimientos hasta localizar un órgano que reuniera las condiciones físicas y clínicas necesarias para garantizar las máximas posibilidades de éxito.

Finalmente llegó la oportunidad esperada. La operación se desarrolló con éxito y, apenas dieciséis días después, la paciente recibió el alta hospitalaria para continuar su recuperación en casa.

Andalucía en la élite médica

La puesta en marcha de este programa supone un importante salto cualitativo para el sistema sanitario andaluz.

Este tipo de procedimientos se realizan únicamente en un reducido número de centros altamente especializados en el mundo. La complejidad técnica y los recursos necesarios hacen que los trasplantes intestinales sean una práctica excepcional dentro de la medicina moderna.

Con esta intervención, Andalucía incorpora una prestación sanitaria de máximo nivel que permitirá atender en el futuro a pacientes con fallo intestinal irreversible sin necesidad de abandonar la comunidad autónoma.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en funciones, Antonio Sanz, destacó que este avance demuestra la capacidad de la sanidad pública andaluza para afrontar situaciones clínicas extremas y ofrecer respuestas de alta especialización.

El milagro de la donación

La historia de Concha también es la historia de una donación. Coincidiendo con la celebración del Día Nacional del Donante, Andalucía ha querido poner rostro a una realidad que cada año salva centenares de vidas gracias a la generosidad de miles de familias.

En los primeros cinco meses de 2026 se han registrado en la comunidad 202 donantes de órganos y 185 donantes de tejidos. Esa solidaridad ha permitido realizar 472 trasplantes de órganos y 282 trasplantes de córnea.

Entre ellos figura el primer trasplante intestinal andaluz, una intervención que ha devuelto la esperanza a una paciente que llevaba más de una década esperando una oportunidad.

Para Concha, ese logro significa volver a comer, recuperar parte de la normalidad perdida y mirar al futuro con una esperanza que durante años pareció inalcanzable.