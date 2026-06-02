Los científicos prevén que el fenómeno de El Niño sea más intenso y severo este año

Los países que más sufrirán el fenómeno 'súper El Niño' si llega a formarse este verano: podría disparar las temperaturas

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La temperatura del mar ha marcado niveles récord en mayo, en España, especialmente en el Cantábrico, Galicia y Baleares, según las mediciones realizadas por las redes de boyas del organismo público Puertos del Estado. En aguas del archipiélago balear se registraron temperaturas de más de 26 grados y en las de Tarragona escalaron los 24.

Doce de las quince boyas de la Red Exterior y seis de las catorce de la Red Costera (todas las fondeadas en la zona del Mar Cantábrico y Galicia, y en gran parte del Mediterráneo) han registrado máximos para un mes de mayo.

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En la Red Exterior, destacan las temperaturas alcanzadas en el archipiélago balear, donde se registraron 26,58 grados en la boya de Mahón, el 27 de mayo; y 26,2 grados en la boya de Dragonera el día 30. Otros valores récord son los 24,64 grados de la boya exterior de Tarragona, el día 31; los 24,47 grados de la boya de Cabo Begur, el día 30; y los 23,47 grados en la boya de Valencia, el 31.

En la Red Costera -más próxima a puertos y playas- destacan los 24,5 grados de la boya costera de Tarragona, el 30 de mayo; los 24,2 grados en la de Barcelona, el 31; los 22,8 grados en la boya de Pasaia, el 28; o los 20,9 ºC en la boya costera de Bilbao, también el 28.

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El Organismo Público Puertos del Estado cuenta con una red exterior de boyas (o boyas de aguas profundas) compuesta por 15 posiciones de medida, y con una red costera, con 14 posiciones de medida.

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Se prevé que el fenómeno de El Niño sea más intenso este año

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en este contexto, ha cifrado en un 90 % las posibilidades de que el fenómeno de El Niño vuelva a aparecer este año y que su intensidad sea elevada, lo que agravará las sequías, las lluvias fuertes y las olas de calor, tanto en tierra como en el mar.

“La ciencia es clara: El Niño está llegando a nuestras puertas en los próximos meses (...). Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se está calentando y su impacto será aún más severo", ha advertido el organismo científico de Naciones Unidas.

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Según sus datos, entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura de la superficie del mar en la zona del Pacífico utilizada como referencia estaba ya en los umbrales de un fenómeno de El Niño. La secretaria general de la OMM, la científica argentina Celeste Saulo, ha advertido de la necesidad de prepararse para un episodio de El Niño potencialmente fuerte.

Celeste Saulo ha avanzado que la OMM colaborará con otras entidades científicas para anticipar las consecuencias de este fenómeno y permitir así que gobiernos y organizaciones humanitarias tomen medidas.